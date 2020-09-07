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Aktüel Burdur'da 3 otomobil çarpıştı: 1'i ağır 4 yaralı
Aktüel

Burdur'da 3 otomobil çarpıştı: 1'i ağır 4 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-09-07 02:07:28 -
Burdur'da 3 otomobil çarpıştı: 1'i ağır 4 yaralı

BURDUR (AA) - Burdur'un Gölhisar ilçesinde üç otomobilin karıştığı trafik kazasında 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Osman Gencer (39) idaresindeki 15 HR 990 plakalı otomobil, sanayi kavşağında Hüseyin Yavuzer'in kullandığı 15 HE 522 plakalı otomobille, ardından kavşağa doğru gelen Ramazan Okutucu'nun kullandığı 20 KL 098 plakalı başka bir otomobille çarpıştıktan sonra yaklaşık 5 metrelik duvardan şarampole düştü.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü Yavuzer ağır yaralanırken diğer sürücü Osman Gencer ve yanındakiler Halil Gencer (39) ile Avni Türkmen (44) de yaralandı.

Gölhisar Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Yavuzer, Türkmen ve Halil Gencer ilk müdahalelerinin ardından Burdur Devlet hastanesine sevk edildi.


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