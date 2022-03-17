Burak'ın golü yetmedi! Chelsea turladı
Şampiyonlar Ligi son 16 turu ikinci maçında Chelsea, Lille'i deplasmanda 2-1 mağlup etti ve toplamda 4-1'lik skorla çeyrek finale çıktı.
Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Fransız kulübü Lille ise deplasmanda 2-0 yenildiği İngiliz temsilcisi Chelsea'yi ağırladı.
Lille, Burak Yılmaz'ın 38. dakikada penaltıdan attığı golle öne geçti. Fakat Chelsea, Pulisic'in 45+3 ve Azpilicueta'nın 71. dakikadaki golleriyle maçı 2-1 kazandı.
Son şampiyon Chelsea böylece adını çeyrek finale yazdırdı.
Lille forması giyen milli futbolculardan Burak Yılmaz 90 dakika sahada kalırken maça ilk 11'de başlayan Zeki Çelik 58. dakikada oyundan alındı.