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Spor Burak'ın golü yetmedi! Chelsea turladı
Spor

Burak'ın golü yetmedi! Chelsea turladı

Şampiyonlar Ligi son 16 turu ikinci maçında Chelsea, Lille'i deplasmanda 2-1 mağlup etti ve toplamda 4-1'lik skorla çeyrek finale çıktı.

Yeniakit Publisher
2022-03-17 03:09:00 -
Burak'ın golü yetmedi! Chelsea turladı

Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Fransız kulübü Lille ise deplasmanda 2-0 yenildiği İngiliz temsilcisi Chelsea'yi ağırladı.

Lille, Burak Yılmaz'ın 38. dakikada penaltıdan attığı golle öne geçti. Fakat Chelsea, Pulisic'in 45+3 ve Azpilicueta'nın 71. dakikadaki golleriyle maçı 2-1 kazandı.

Son şampiyon Chelsea böylece adını çeyrek finale yazdırdı.

Lille forması giyen milli futbolculardan Burak Yılmaz 90 dakika sahada kalırken maça ilk 11'de başlayan Zeki Çelik 58. dakikada oyundan alındı.

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