  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Burak Yılmaz'ın Fransa macerası bitiyor!
Spor

Burak Yılmaz'ın Fransa macerası bitiyor!

Fransa Ligue 1'de Lille forması giyen Burak Yılmaz sezon sonunda takımdan ayrılmaya hazırlanıyor. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 36 yaşındaki oyuncu serbest kalacak.

Yeniakit Publisher
2022-03-21 11:23:00 -
Burak Yılmaz'ın Fransa macerası bitiyor!

Fransa Ligue 1'de Lille forması giyen Burak Yılmaz sezon sonunda takımdan ayrılmaya hazırlanıyor. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 36 yaşındaki oyuncu serbest kalacak.

Fransız medyasının iddiasına göre milli futbolcunun ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Burak'ın bir sonraki durağının Türkiye olacağı belirtiliyor.

Geçtiğimiz sezon Fransa Ligue 1'de şampiyonluk yaşayan Burak Yılmaz bu sezona istediği gibi başlayamamıştı. Lille'in güç kaybetmesinin de etkisinin olduğu sezonda, milli yıldız istediği seviyeye bir türlü ulaşamadı. Sözleşmesinin de son senesine giren tecrübeli oyuncunun Türkiye'ye döneceği ve futbolu ülkesinde bırakacağı belirtiliyor.

Yılmaz, geçtiğimiz sezon 33 maçta 18 gol 5 asistlik performans sergilemişti. Bu sezon ise beklentilerin altında kalan milli yıldız çıktığı 34 maçta 7 gol 4 asistlik performans gösterdi. Burak Yılmaz ligde sadece 4 gol atabildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay