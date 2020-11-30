Burak Yılmaz'ın asisti Lille'ye beraberliği getirdi

Fransa Ligue 1'in 12. haftasında Lille, deplasmanda St. Etienne ile karşı karşıya geldi. Geoffroy-Guichard Stadı'nda oynanan mücadele, karşılıklı gollerin ardından 1-1 sona erdi.

St. Etienne, 33. dakikada Khazri'nin penaltı golüyle öne geçerken, Lille'in beraberlik sayısını 65. dakikada Ikone kaydetti. Milli yıldızımı Burak Yılmaz, golde asisti yapan isim oldu.

Burak Yılmaz 90 dakika oynadı

Zeki Çelik'in sakatlığı nedeniyle oynamadığı maçta Burak Yılmaz 90 dakika süre alırken, Yusuf Yazıcı ise 68. dakikada oyuna dahil oldu. Burak Yılmaz, 2006-07 sezonundan bu yana, üst üste 7 maçta en az bir gole katkı veren ilk Lille futbolcusu oldu.

Bu sonucun ardından Lille, 6 galibiyet ve 5 beraberlik ve 1 yenilgiyle lider PSG'nin 2 puan gerisinde 23 puanda yer aldı. 7 maçlık yenilmezlik serisinin ardından puan alan St. Etienne ise 11 puana yükseldi.

Serie A'nın 13. haftasında Lille evinde Monaco ile karşılaşacakken, St. Etienne ise Dijon deplasmanına konuk olacak.