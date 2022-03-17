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Spor Burak Yılmaz, Şampiyonlar Ligi tarihine geçti
Spor

Burak Yılmaz, Şampiyonlar Ligi tarihine geçti

Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Lille, sahasında Chelsea'yi ağırladı.

Yeniakit Publisher
2022-03-17 10:53:00 -
Burak Yılmaz, Şampiyonlar Ligi tarihine geçti

Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Lille, sahasında Chelsea'yi ağırladı. Fransız ekibinin golünü atan 36 yaşındaki futbolcu Burak Yılmaz, Devler Ligi tarihinde eleme turlarında gol atan en yaşlı 3. futbolcu oldu. Listenin zirvesinde Ryan Giggs yer alırken, 2. sırada Paolo Maldini bulunuyor.

Bu sezon performansı tartışma konusu olan Burak Yılmaz, Chelsea karşısında takımını öne geçiren golü atarken, efsane futbolcularla aynı listede kendine yer buldu.

Chelsea'ye karşı oynanan son 16 turu maçında penaltıdan fileleri havalandıran Burak Yılmaz (36 yıl 244 gün), Şampiyonlar Ligi tarihinde eleme turlarında gol atan en yaşlı 3. futbolcu oldu.

Listenin 1. sırasında Manchester United'ın efsane futbolcusu Ryan Giggs yer alırken, 2. sırada yine efsane bir isim, Milanlı Paolo Maldini bulunuyor.

 

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