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Spor Burak Yılmaz gözyaşlarını tutamadı
Spor

Burak Yılmaz gözyaşlarını tutamadı

A Milli Takım'ın Portekiz'e 3-1 kaybederek Dünya Kupası'na gitme şansını kaybettiği maçta penaltı kaçıran Burak Yılmaz, maçın ardından gözyaşlarına boğuldu.

Yeniakit Publisher
2022-03-25 02:33:00 -
Burak Yılmaz gözyaşlarını tutamadı

A Milli Takım, 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde Portekiz ile deplasmanda karşılaştı.

İlk yarı Portekiz'in 2-0 üstünlüğü ile geçildi. Burak Yılmaz, 65. dakikada farkı 1'e indirirken, 85. dakikada ise penaltı atışından yararlanamadı. 3-1 kaybeden Milliler, 2022 Dünya Kupası'na katılamadı.

Karşılaşlmayı kaybeden A Milli takım futbolcuları ve bir gol atıp bir de penaltı kaçıran takım kaptanı Burak Yılmaz üzüntü yaşadı.

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