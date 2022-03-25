Burak Yılmaz futbolu bıraktı mı? Burak Yılmaz Milli Takamı bıraktı mı?

A Milli Takımımız, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Play-Off yarı finalinde Portekiz ile kozlarını paylaştı. Mücadelenin 84. dakikasında Burak Yılmaz penaltı kaçırdı.

Burak Yılmaz futbolu bıraktı mı?

A Milli Futbol Takımı Kaptanı Burak Yılmaz, milli takım kariyerine ilişkin açıklamalarda bulundnu. Türkiye'nin, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off yarı finalinde Portekiz'e 3-1 mağlup olduğu karşılaşmanın ardından basın toplantısına katıldı. Çok üzgün olduğu görülen Burak, maçtan sonra yaşadıklarını şöyle anlattı: "Arkadaşlarım, hocamız bana çok destek oldular. Bana sarıldılar, ben de duygu patlaması yaşadım. Çok üzüldüğüm için onlar da sarıldı.

‘Bizi buraya kadar sen getirdin’, dediler kesinlikle öyle bir şey yok ama ‘Sen bu takımın kaptanısın ezilmedik’ dediler. Benim yanımda oldular, hala benim yanımdalar, bazı arkadaşlarım da burada. Allah razı olsun ben onların üzerinde iyi etki oluşturduğumu düşünüyorum. Futbolda bu tabire inanmıyorum, abilik, ben onlara kaptanlık yapmadım, abilik de yapmadım, sıradan bir takım arkadaşıydım.

Bana hiç saygısızlık yapmadılar. Ben de onların kalplerini kırdıysam haklarını helal etsinler. Bu vesileyle bunu da buradan çok uzatmadan söyleyeyim, bugün benim son maçımdı. Bugün milli takım kariyerime son noktayı koyuyorum. Çünkü bir bayrak değişimi gerekiyor. Bakıyorum, Enes, Umut, Serdar Dursun, Halil, Cenk, Kenan Karaman. Biz bu işi nasıl biz devraldıysak, ben de onlara bu formayı bırakıp dışarıdan destek vermek istiyorum. Üzüntülü bir maçtan sonra bırakmak istemezdim ama böylesinin doğru olduğunu düşünüyorum. Herkesten tekrar özür diliyorum. Bu formayı şeref ve namusla taşıdığımı düşünüyorum. Bütün hocalarıma teşekkür ederim. Dediğim gibi benden bu kadar."

Burak Yılmaz kimdir?

Burak Yılmaz 15 Temmuz 1985 tarihinde Antalya'da dğdu. Santrfor mevkisinde oynayan Türk millî futbolcudur. Ligue 1 takımlarından Lille'de forma giymektedir. Kariyeri boyunca beş ayrı takım (Beşiktaş: 2007-08; Fenerbahçe: 2008-09; Trabzonspor: 2011-12; Galatasaray: 2012-13, 2013-14, 2014-15; Lille OSC: 2021-22) formasıyla UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasında oynama başarısı gösteren ilk Türk oyuncu olmuştur.