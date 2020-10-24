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Spor Burak Yılmaz: "Bu yaşta bir meydan okuma gerekti"
Spor

Burak Yılmaz: "Bu yaşta bir meydan okuma gerekti"

Yeniakit Publisher
2020-10-24 16:26:55 -
Burak Yılmaz: "Bu yaşta bir meydan okuma gerekti"

İSTANBUL (AA) - Milli futbolcu Burak Yılmaz, Fransız ekibi Lille'e yeni bir meydan okuma için transfer olduğunu söyledi.

Burak, Lille'in Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) yarın Nice ile oynayacağı karşılaşma öncesi düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Takım arkadaşlarına ve teknik ekibe teşekkür eden 35 yaşındaki futbolcu, "Üç aydır buradayım. Geldiğimden beri herkes bana çok yardımcı oldu ve kendimi evimde gibi hissetmem için ellerinden geleni yaptılar. İlk başlarda biraz zorlandım, çünkü Türkiye ile Fransa futbol olarak çok farklı. Ama bunu hemen atlattım ve şimdi kendimi çok iyi hissediyorum." ifadelerini kullandı.

Transfer sürecini değerlendiren Burak, Beşiktaş'ta kaptanlık yaptığını ve ailesinin de İstanbul'da olduğunu belirterek, "İki senelik kontratım ve iyi bir hayatım vardı ama bu yaşta bir meydan okuma gerekti. Beni buna Luis Campos (Lille Sportif Direktörü) ikna etti. Beşiktaş'tan çok büyük miktarda alacağım vardı. Onlara kontrat olarak yük oluyordum ve ödemekte çok zorlanıyorlardı. O yüzden serbest olarak geldim." diye konuştu.

"35 yaşında böyle bir maceraya atılmam insanlara sürpriz gelmiş olabilir." diyen Burak Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu zamana kadar hayatımda hep üst düzey oynadım, şu anda da böyle oynamaya devam ediyorum. Dünyada büyük yıldızlara baktığınız zaman hemen hemen yaşları benimle aynı. Yanlış anlaşılmak istemem, ben onlarla aynı seviyede değilim. Onlar bu yaşta hala üst düzeyde oynamayı öğrettiler. İyi yaşamakla, iyi yemek, iyi uyku ve iyi bir aileyle."

Lille'in UEFA Avrupa Ligi'ndeki Sparta Prag maçında "hat-trick" yapan Yusuf Yazıcı hakkında da konuşan Burak, "Sakatlık yaşamıştı ve çok iyi döndü. Öz güveni için tam da böyle bir şeye ihtiyacı vardı. Çok daha iyi olacak." değerlendirmesinde bulundu.

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