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Spor Burak Yılmaz başlatmıştı.. Herkes şaşkın.. Dev rakam!
Spor

Burak Yılmaz başlatmıştı.. Herkes şaşkın.. Dev rakam!

Ülkemizde yaşanan deprem felaketi sonrası yaralar sarılmaya çalışılırken, birçok Türk futbolcunun forma giydiği Hollanda Ligi'nden de ülkemize dev bir yardım geldi.

Yeniakit Publisher
2023-02-14 16:07:00 -
Burak Yılmaz başlatmıştı.. Herkes şaşkın.. Dev rakam!

Ülkemizde yaşanan deprem felaketi sonrası yaralar sarılmaya çalışılırken, birçok Türk futbolcunun forma giydiği Hollanda Ligi'nden de ülkemize dev bir yardım geldi. 

Ülkemizde yaşanan deprem felaketi sonrası futbol dünyasından birçok yardım yağarken, birçok Türk futbolcunun forma giydiği Hollanda Ligi'nde de 'Giro555' kampanyası başlatılmıştı.

Son olarak Fortuna Sittard, FC Emmen ile oynadığı lig mücadelesine, Hollanda Kızılhaç'ın Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için başlattığı Giro555 bağış kampanyasının yazılı olduğu formalarla çıktı.

Hollanda 1. Ligi'nin 21. hafta maçında Burak Yılmaz'ın, Oğuzhan Özyakup'un ve Doğan Erdoğan'ın formasını giydiği Fortuna Sittard, deplasmanda Emmen'e konuk oldu. Maçta yaşananlar ile depremzedeler unutulmadı.

Fortuna Sittard, oynanan Emmen müsabakasına Türkiye'de yaşanan deprem felaketi mağdurlarına yardım amacıyla özel bir formayla çıktı. Fortuna, resmi sponsor yerine SMS yoluyla bağış toplarken yardım kuruluşu GIRO 555 logosu taşıyan formayla mücadele etti.

Öte yandan Hollanda kaynaklarında Fortuna Sittard Burak Yılmaz ve Türk oyuncular önderliğinde başlattığı ve ‘Giro555’ şirketinin yardım organizasyonunu yürüttüğü kampanyada depremzede vatandaşlarımız için 24.7 milyon euro (507 milyon TL) bağış toplandığı öğrenildi.

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