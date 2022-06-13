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Spor Burak Elmas'tan yeni karar! Resmen katılıyor
Spor

Burak Elmas'tan yeni karar! Resmen katılıyor

Galatasaray'daki başkanlık serüveni yolunda gitmeyen Burak Elmaz bu kez TFF başkanlığına aday olan Mehmet Büyükekşi'nin ekibinde yer alacak.

Yeniakit Publisher
2022-06-13 07:17:00 -
Burak Elmas'tan yeni karar! Resmen katılıyor

Galatasaray’ın eski başkanından sürpriz hamle. Galatasaray’da önceki gün yapılan seçimle koltuğunu Dursun Özbek’e teslim eden Burak Elmas, Türk futbolunun içinde kalmaya devam edecek.

Elmas’ın 16 Haziran’da yapılacak Türkiye Futbol Federasyonu başkanlık seçiminde göreve talip olan Mehmet Büyükekşi’nin ekibinde yer alacağı öne sürüldü.

TFF’nin eski başkan adaylarından Erdal Alkış, Burak Elmas’ın yanı sıra şu isimlerin yönetimde olacağını iddia etti: Mustafa Hacıkerimoğlu, Haluk Kalyoncu, Servet Yardımcı, Hamit Altıntop, Alkın Kalkavan, Mehmet Baykan, Cengiz Zülfikaroğlu, Volkan Can, Bülent Demirlek, Ali Düşmez. Perşembe günü yapılacak genel kurulda Büyükekşi ile Ufuk Akçekaya, Ramazan Ataş, Gökhan Kızıltan, Sedat Olca, Hayati Özgül, Ayhan Sağaltıcı, Cemal Tarancı, Hüseyin Yangın yarışacak.

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