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Spor Burak Elmas'a kötü haber
Spor

Burak Elmas'a kötü haber

Galatasaray'ın çiçeği burnunda başkanı Burak Elmas vergi borçlarıyla karşı karşıya kaldı. Kulübün ilk etapta 23 milyon lira ödeme yapması gerektiği belirtildi.

Yeniakit Publisher
2021-07-01 10:34:00 -
Burak Elmas'a kötü haber

Galatasaray ’da Başkan Burak Elmas ve yönetimi mali açıdan her geçen gün yeni bir kötü sürpriz ile karşılaşıyor. Futbolcuların ödenmeyen ücretleri nedeniyle ilk etapta borçsuzluk kağıdını almaya çalışan yönetim bu sorunu ortadan kaldırdı ve rahatladı.

Ancak sarı-kırmızılı yönetim bu kez de vergi borçları sorunu ile karşılaştı. Skorer'deki habere göre, konuyla ilgili çalışmalara başlayan yönetim kurulunun ilk etapta 23 milyon lira ödeme yapması gerektiği belirtildi. Bu paranın kısa sürede ödeneceği ve sorunun çözüleceği aktarıldı.

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