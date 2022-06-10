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Spor Burak Elmas ile Eşref Hamamcıoğlu arasında gerginlik iddiası: 'Kaşınma...'
Spor

Burak Elmas ile Eşref Hamamcıoğlu arasında gerginlik iddiası: 'Kaşınma...'

Adnan Polat'ın düzenlediği etkinlikte Galatasaray başkanı Burak Elmas ile başkan adayı Eşref Hamamcıoğlu arasında gerginlik yaşandığı ileri sürüldü.

Yeniakit Publisher
2022-06-10 10:30:00 -
Burak Elmas ile Eşref Hamamcıoğlu arasında gerginlik iddiası: 'Kaşınma...'

Adnan Polat'ın düzenlediği etkinlikte Galatasaray başkanı Burak Elmas ile başkan adayı Eşref Hamamcıoğlu arasında gerginlik yaşandığı ileri sürüldü.

Polat Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve Gül Baba Türbesi Mirasını Koruma Vakfı Başkanı Adnan Polat; Piyalepaşa İstanbul'da Derviş Gül Baba Sokağı, Gül Baba Parkı ve Gül Baba Anıt Eseri'nin açılışını gerçekleştirdi. Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas ve başkan adayları Dursun Özbek ile Eşref Hamamcıoğlunun da katıldığı törende, 11 Haziran’da gerçekleşecek olan başkanlık seçimi öncesi sarı-kırmızılı camia bir araya geldi.

Adnan Polat açılış konuşmasında yaptığı açıklamada, "Kendi kişisel yolculuğumda Galatasaray'ın manevi kurucusu sayılan Gül Baba ile yolumun kesişmesi bundan 40 yıl öncesine dayanıyor. Yıllar önce Macaristan gezisinde denk geldiğim Gül Baba türbesinin Macaristan'da çok yıpranmış biçimde olduğunu gördüm. Biz kendi çapımızda temizleme ve düzenleme çalışmaları başlattık, ardından aldığımız fonlarla türbeyi restore ederek topluma kazandırdık. Her dinden yaklaşık 100 bin misafirin ziyaret ettiği Gül Baba Türbesi bu anlamda Türk-Macar ilişkisinin, sevginin ve saygının sembolüdür. Bu sembolü Türkiye'nin özel sektör tarafından yapılan en büyük kentsel dönüşüm projesi olan Piyalepaşa İstanbul'da yaşatmaya devam etmek son derece onur verici." diye konuştu.

GERGİNLİK YAŞANDI İDDİASI

Adnan Polat'ın düzenlediği etkinlikte Galatasaray başkanı Burak Elmas ile başkan adayı Eşref Hamamcıoğlu arasında gerginlik yaşandığı ileri sürüldü.

İddiaya göre Galatasaray Başkanı Burak Elmas ve başkan adayları Dursun Özbek ile Eşref Hamamcıoğlu da yer aldı. Elmas ile Hamamcıoğlu arasında ise gerginlik yaşandı.

Spor Gecesi programında yer alan iddiaya göre ikili arasında şu polemik yaşandı;

Adnan Polat: "Bu birlik ve beraberlik tablosu her zaman yaşansın."

Eşref Hamamcıoğlu: "(Elmas'ı göstererek) bu birlik olmaz"

Burak Elmas: "Sen varsın diye olmaz diyorum."

Eşref Hamamcıoğlu: "Kaşınma"

Burak Elmas: "Esas sen kaşınma"

Adnan Polat: "Beyler burası yeri değil"

 

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