Burak Elmas hakemleri eleştirdi

Galatasaray Başkanı Burak Elmas yayıncı kuruluş beIN Sports'ta deneyimli spor yorumcusu Güntekin Onay'ın sorularını cevapladı...

Burak Elmas'ın açıklamalarından önemli satır başları şöyle:

"Geçtiğimiz seçim, Galatasaray adına çok önemli bir seçimdi. Bu seçime aday olmak bir iktidar mücadelesi değil, Galatasaray adına verilen bir mücadeleydi. Türkiye'de örnek gösterilecek bir seçim süreci yürüttük."

"Bel altı spor kulübü siyaseti..."

"Sorunların büyüklüğünü biliyorduk, çalıştık. Seçime girerken kaybetmekten korkmuyorduk. Klasik bel altı spor kulübü siyaseti gütmedik. Buraya popüler olmaya gelmedik, Galatasaray'ın geleceğine olumlu etki etmeye geldik."

"Liyakat sahibi, konularına hakim, projelerine hakim arkadaşlarımla yola çıktık. Sonunda da Galatasaray üyeleri bize bir teveccüh gösterdi."

"Bir iktidar mücadelesi değil"

"Bizim için aday olmak bir iktidar mücadelesi değil, Galatasaray adına verilen bir mücadeleydi. Tüm süreci şeffaf götürdük. Galatasaray'a yakışan bir şekilde, örnek gösterilecek bir seçim süreciydi."

"Kulüplerdeki problemin sebebi pandemi değil"

"Kulüplerimizdeki problemin sebebi pandemi değil. Pandemi üstüne geldi. Pandemi olmasaydı da kulüplerimizin ciddi maddi problemleri vardı. Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılım hakkı da ortadan kalktı. Bu sistem, geçmişte yapılanlarla devam edemezdi."

"Pembe tablo bekleyerek gelmedik"

"Popüler olmaya gelmiyoruz. Galatasaray'a pozitif etki yapacak kurumsal ve yönetsel kararları alabiliyorsak, bunun vicdani rahatlığı önemli bizim için. Böyle devam ediyoruz. Tabii ki sürprizlerle karşılaştık ama pembe tablo bekleyerek de gelmedik."

"Galatasaray'da kronik, yönetimlerin halletmeye cesaret edemediği bazı ciddi reçeteler var. Bankalar Birliği anlaşması nedeniyle bazı acı reçeteler bize kredi veren bankalar tarafından dikte edilmiş olsa da, bazı ciddi kararlar almak lazım."

"Faiziyle birlikte 400 milyon lira civarı..."

"Bankalar Birliği anlaşması imzalandı. Biz iki tane imzaladık. İkinci imzalanan, pandemi dönemi nakit açığının büyük bölümünü kapadı. Galatasaray'ın karşı karşıya kalacağı ödeme miktarı, faiziyle birlikte 400 milyon lira civarı."

"Seneye ödemeler başlayacak. Belli bir mali disiplin gerekiyor. Bugün elinizde 3-4 senelik kontratlar varsa ve o kontratlardan çıkamıyorsanız nakit yaratıp o faizi ödeme şansınız olmuyor."

"Sistemleri sorgulamak zorundayız"

"Bir hakemden şikayet ederek, bu hakem bize gelmesin diyerek bu sistemin düzeltilemeyeceğini son 15 senede defalarca kez denedik ama yine deniyoruz. Tahkim, disiplin yargıları... Bundan şikayet etmeyen tek kulüp yoktur. O zaman sistemleri sorgulamak zorundayız."

"Yabancı kuralı Türk oyuncuyu yasaklamıyor"

"Doğru, belli kalitede yabancıların gelmesi lazım ama geçmişte yabancı kuralı varken Türk futbolu uçmadı. Burada esas, iyi oyuncuyla maç ve antrenman yapmak. Yabancı kuralı, size Türk oyuncu oynatmayı yasaklamıyor."

"Futbol paydaşlarının, bazı teknik direktörlerin ve yorumcuların bu konuda samimi olmadıklarını düşünüyorum. Tarafı oldukları takım için aynı senede farklı yorumlar yapan teknik direktörler gördük. Bu, samimiyetsiz."

"Türk kulüplerine yabancı sınırı getirmek yerine altyapıyı teşvik etmek daha uygun."

"Falcao'yu transfer edenler..."

"Eğer Falcao transferinin olduğu dönemki yöneticilerimiz kulübün sahibi olsaydı, Falcao'yu transfer etmezlerdi."

"Falcao'yla açık ve samimi şekilde konuştuk. Galatasaray'ın içinde bulunduğu maddi durumun, maaşlarını ödemek için uygun olmadığını onlara söyledik. Bazı oyuncular anlayışlı davrandılar."

"Önümüzdeki sene alması gereken ücretin %40'ı konusunda anlaştık. O da transferin son gününde Rayo Vallecano'yla anlaştı. Önümüzdeki sene de bu tip hamleler devam edecek. Takımın maaş ve yaş limitini belli bir standarta oturtmamız lazım."

"Büyük planlarımız var"

"Fatih hocayla fazla büyük planlarımız var. Sonra finansal perspektifi koyup, planları zamana yayıyoruz. Güzel bir birlikteliğimiz var."

"Gedson için çok yüksek bir bonservis bedeli istediler"

"Gedson için çok yüksek bir bonservis bedeli istediler. Sonrasında da kadroda tutma kararı aldılar."

"Aile arasında kardeşler kavga edebilir"

"Marcao ve Kerem bizim oyuncularımız. Siz de biliyorum halı sahada futbol oynuyorsunuzdur. Bazı arkadaşlarımız vardır, o gün sinirlidir. Olan bir olaydan dolayı arkadaşlığınızı bitirmezsiniz. Aile arasında da kardeşler kavga edebilir, orada aileden atmıyorsunuz."

"Öncelikle oyuncularımızın ruhsal durumu açısından temkinli bir duruş sergiledik. Ben de maçtan sonra direkt soyunma odasına indim. Fatih hocamla oturduk, analiz yaptık ve sonrasında da hareket planı belirledik. Kararı hemen orada almak yerine sonrasına bıraktık."

"Toplumumuzda direkt biletini keselim yargısı olur ama o günü analiz ettikten sonra bu kararı verdik. Bizim görevimiz, Galatasaray'ın sporcularını ve varlıklarını korumak. Bunu yaparken de Galatasaray değerlerine sahip çıkmak."

"Muslera, Konyaspor maçına yetişecek"

"Muslera'yı özel uçakla getiriyoruz. Bir aksilik olmazsa Konyaspor maçına yetişecek."

"Mostafa Mohamed konusu kapandı"

"Mostafa Mohamed'le konuştuk. Bordeaux konusunda böyle bir imkan olursa bununla ilgilenebileceğini söyledi. Aramızda yaptığımız istişarelerde de bu olayın olmasını istemediğimizi söyledik, neticede de konu kapandı."

"Galatasaray kural değişikliğine sebep oldu"

"Makas, biz UEFA Kupası'nı aldıktan sonra açılmaya başladı. Buna Galatasaray sebep oldu. Manchester United'ı eleyip, Şampiyonlar Ligi'ne katıldıktan sonra kural değişikliği yaptılar."

"UEFA, baskılara boyun eğerek, özellikle Şampiyonlar Ligi'ni elitist takımların eline bıraktı. 2. olmuş bir Galatasaray, 3 ön eleme oynayarak Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı elde ediyorsa, bu sistemde bir yanlışlık var."

"Taraftarımız korsan yayın seyretmesin"

"Taraftarlarımızdan korsan yayın seyretmemelerini ve bu insanlara sempatiyle bakmamalarını rica ediyorum. Çünkü bu insanlar çok sevdikleri kulüplerinden çalıyorlar."

"Hakem müessesemiz kötü"

"Hakem müessesemiz kötü. Rize'de son golü atmasak, biz şikayet ediyor olacaktık, biz attığımız için Rizespor şikayet etti. Bence iki takım için de hatalar vardı. Sistemin düzelmesi lazım."

"Hakem eleştirmek için derbiye gerek yok. VAR hakemleriyle ilgili çok ciddi bir standart problemi var. Bütün rakiplerimiz bundan mağdur, biz de mağduruz. VAR'da yapılan hataların kötü niyetli olduğunu düşünüyorum."