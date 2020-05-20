  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Dünyaya ibret gözüyle bakanlardan olmak ister misiniz?

Fazilet ve ibret tabloları

Bal tefsiri kıssası

Mevlana Hazretleri dünya hayatını neye benzetiyor?

Hz. Ebubekir'in üç vasfı
için kalan
Aktüel

Bünyan’da pazar yerlerinde denetim ve maske dağıtım çalışmaları sürüyor

Bünyan Belediyesi Korona virüsle mücadele çalışmaları kapsamında sadece ilçe merkezinde değil mahallelerde kurulan semt pazarlarında da sosyal mesafenin korunması ve maske kullanımı noktasında denetimlerini sürdürüyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-20 13:08:07 -
Bünyan’da pazar yerlerinde denetim ve maske dağıtım çalışmaları sürüyor

Bünyan Belediyesi Korona virüsle mücadele çalışmaları kapsamında sadece ilçe merkezinde değil mahallelerde kurulan semt pazarlarında da sosyal mesafenin korunması ve maske kullanımı noktasında denetimlerini sürdürüyor.


Koronavirüs tedbirleri kapsamında hijyen ve dezenfeksiyon çalışmaları, vatandaşları bilinçlendirme ve sosyal mesafeye uyumluluk sağlanması noktasında kararlı çalışmasını sürdüren Bünyan Belediyesi, vatandaşların sağlığını korumak amacıyla semt pazarlarında da denetimlerine devam ediyor.


Zabıta Müdürlüğü ekipleri,mahallelerde kurulan pazarların girişinde vatandaşları maske kullanımı noktasında uyardı.Alışveriş yapan vatandaşlara ürün seçme yasağı ve üç metre kuralı hatırlatıldı. Maskesiz vatandaşlara da maske dağıtıldı.


Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun;" “İlçemizde kurulan tüm halk pazarlarında İçişleri Bakanlığımızca yayınlanan genelgeler doğrultusunda denetimler gerçekleştiriyoruz. Pazar alışverişi yapan vatandaşlarımız ve pazar esnafımız zabıta ekiplerimizce sürekli bilgilendiriliyor. Toplum sağlığı için ilçe genelinde olduğu gibi halk pazarlarımızda da kontrolü elden bırakmıyoruz. Her şey vatandaşımızın sağlığı için” dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 155 m² tripleks ev
Satılık 155 m² tripleks ev

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı