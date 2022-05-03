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Yerel Bunu da gördük! Hırsız bakın ne çaldı
Yerel

Bunu da gördük! Hırsız bakın ne çaldı

Siirt kent merkezinde bir evde gelin çeyizini çalan hırsız polis ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan hırsızın emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

Yeniakit Publisher
2022-05-03 12:32:00 -
Bunu da gördük! Hırsız bakın ne çaldı

Olay, Bahçelievler Mahallesi İsmet Aydın Caddesi üzerinde bulunan bir evde yaşandı. Evde 5 adet çeyizlik kolilerin çalınması ihbarı üzerine Siirt İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Çalışmalar çerçevesinde, 5 adet çeyizlik kolileri çalan hırsızın yakalanması için kamera destekli yapılan incelemede hırsızlığı gerçekleştirilen şahsın A.E. isimli olduğu tespit edildi.

Kısa sürede yakalanan A.E., gözaltına alındı. Gözaltına alınan hırsızın emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

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