Bunu beklemiyordu! Sezen Aksu'ya soğuk duş

Sezen Aksu, İstiklal Marşı’nın yazarı Mehmet Akif Ersoy’un Beylerbeyi’nde bir dönem yaşadığı evi 9 yıl önce satın almıştı.

Aksu, 3 katlı olan eve, 2014 yılında 500 bin TL değerinde tadilat yaptırmış, dış cephesi ise aynı kalmıştı.

İşte o evin, sözde güzellik merkezi olarak Safiye Turan’a kiraya verildiği ortaya çıktı.

Zabıta ekipleri mühürledi

Olayı ardından güzellik merkezi olarak işletilen ev, Üsküdar Belediyesi zabıta ekipleri tarafından mühürlendi.

"Müsaade edemeyiz"

Hürriyet'in haberine göre; konuya ilişkin açıklama yapan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, şu ifadeleri kullandı:

“Orası Mehmet Akif Ersoy’un belli bir süre kaldığı ev. Dolayısıyla bu ev tapuda da bellidir, bugüne kadar ev olarak kullanılmıştır. Burası mesken yani, burada ticari faaliyet olmaz. Ticari anlamda ruhsat asla veremeyiz ve ruhsatsız çalıştırdığı için de mühürlenmiştir. Bilgimiz yoktu sonradan öğrendik ve mühürledik. Ruhsat yok zaten bunu halen kiracı olan şahıs da kabul ediyor. Güzellik salonu işletiyormuş, müsaade edemeyiz. Başvurusu da yok zaten. Bu evde ancak tarihi şahsiyete uygun tadilat yapılarak oturulabilir.”