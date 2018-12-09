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Bunları kim yapmak ister?

Resul-i Ekrem Efendimiz'in (sav) “Şu söyleyeceğim sözleri benden kim öğrenip uygulamak ister, veya onları uygulayacak kimseye öğretmek ister?” sorusuna "Ben isterim" diyen Ebu Hureyre'ye Peygamberimiz beş öğüt verdi.

09 Aralık 2018 Pazar 13:26
Bunları kim yapmak ister?

Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor: Bir gün Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, “Şu söyleyeceğim sözleri benden kim öğrenip uygulamak ister, veya onları uygulayacak kimseye öğretmek ister?” diye sordu. “Ben isterim, Ey Allah’ın Elçisi!” diye atıldım. Elimi tuttu ve bana şu beş şeyi bir bir saydı: “Haramlardan uzak dur; böylece insanların en fazla ibadet edeni sen olursun. Allah’ın sana verdiğine razı ol; işte o zaman insanların en zengini sen olursun. Komşuna iyilik et; o zaman iyi mü’min olursun. Kendin için istediğini başkalarını da iste; böylece iyi Müslüman olursun. Çok gülme, çünkü çok gülmek kalbi öldürür.”

Haber Tarihi: 09 Aralık 2018 Pazar 13:26
  1. Ebu Hureyre
  2. Resul-i Ekrem

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  • şenay doğan şenay doğan 50 dk önce
    tüm salat ve selamlar tüm nur ve nusretler bütün sevinç gözyaşları emniyet ve selametler tüm icabetler ve müjdeler üzerine olsun allahın yarattığı en büyük mucize allaha emanet ol
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