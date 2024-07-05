Bunlar ne lalesi?.. Salyalarını bu kez Ferdi'ye akıttılar

A Milli Takımın yıldız oyuncusu Ferdi Kadıoğlu zorlu maç öncesinde Hollanda basınının hedefinde.

Hollanda Milli Takımı'nı tercih etmeyen Ferdi Kadıoğlu'na medyada çok ağır eleştiriler yıldız futbolcunun ailesini isyan ettirdi.

Ferdi'nin annesi Diane, Hollanda basınından De Gelderlander ile yaptığı röportajda, aile olarak birçok hakarete uğradıklarını belirtti.

Anne Diane, "Ferdi'nin Türkiye milli takımı için oynaması nedeniyle 'hain' olarak etiketlenmesi bizi üzüyor. İnsanlar durumun farkında değil. Türkiye Futbol Federasyonu, Ferdi'ye olan inancını gösterdi" ifadelerini kullandı.

"FERDİ'YE TÜRKİYE SAHİP ÇIKTI"

Ferdi'nin babası Feyzullah Kadıoğlu da, Fenerbahçe stadyumunda taraftarların oğlunun adını haykırmasının kendisini duygulandırdığını ve Almanya'ya karşı oynanan hazırlık maçında attığı golle gurur duyduğunu söyledi.

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Feyzullah Kadıoğlu, "Türkiye, Ferdi'yi kucakladı. Biz her zaman ona güvendik. Ferdi, mental olarak çok güçlü bir genç" şeklinde konuştu.

Daha önce Hollanda, Türk bürokratları ülkeye almamış ve diplomatik krize neden olmuştu. O dönem futbol yorumcusu Ahmet Çakar, “Siz ne lalesisiniz?” diyerek “laleler ülkesi” olarak bilinen Hollanda’ya tepki göstermişti. Ferdi’ye yönelik skandal açıklamalar, akıllara Çakar’ın bu sözlerini getirdi. Sosyal medyada, “Ferdi’ye saldıranlar ne lalesi?” yorumları yapıldı.

GÖZ DOLDURDU

Ferdi Kadıoğlu, EURO 2024'te sergilediği üstün performansla turnuvanın öne çıkan isimlerinden biri oldu. Opta istatistiklerine göre, turnuvada 5'ten fazla şut pası (11), top kapma (10), pas arası (7), ikili mücadele kazanma (28) ve çalım atma (5) istatistiklerinde zirvede yer alan tek futbolcu Ferdi Kadıoğlu.

EURO 2024'te şu ana kadar 4 maçta 360 dakika süre alan milli oyuncu, yüzde 85.5 pas isabet oranı ile oynarken, toplamda 42.17 kilometre mesafe kat etti.

Kadıoğlu'nun sahadaki etkinliğini ve takımına olan katkısı dikkat çekti.