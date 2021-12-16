Bunlar mı hukukçu? Kanunu paspas yaptılar!

Erinç Sağlam’ın Türkiye Barolar Birliği’nin başkanlığına seçilmesinin hemen ardından dikkat çeken bir karara imza atıldı.

Kanunu paspas yaparak yeni karar aldılar

Metin Feyzioğlu’nun yerine gelen Erinç Sağlam, çoklu baro düzenlemesinin kaldırılmasına yönelik girişimde bulunularak İstanbul’da bulunan ‘1Nolu’ baroyu kaldırdı. Sağkan’ın talimatıyla, yapılacak olan bütün yazışmalarda, ‘İstanbul 1 No’lu Barosu olarak nitelendirilen baroya, ‘İstanbul Barosu’ denilmesine karar verildi. Karara göre, TBB, yazışmalarda, çoklu baro kurulmadan önce olduğu gibi sadece ‘İstanbul Barosu’ ifadesi kullanılacak.

TBB’nin yeni yönetiminde bakın kimler bulunuyor!

Metin Feyzioğlu’nun ‘devlet yanlısı’ tutumu nedeniyle koltuğundan indiren yeni başkan Erinç Sağkan’ın ekibinde FETÖ, PKK ve DHKP-C gibi teröristlerin avukatlarından oluşan isimler yer alıyor.

İşte yeni TBB üyelerinin icraatı:

TBB Başkanı Erinç Sağkan geçen yıl terör örgütü DHKP-C üyeliğinden 2016'da tutuklanan ve açlık eylemine başlaması sonucu Kasım 2019'da tahliye edildikten sonra evinde ölen Helin Bölek'le ilgili yaptığı paylaşımda, "Bizler hayatta kalmak için evlerimize sığınmışken, Helin sesinin duyulması için canını öne sürdü. Tek isteği vardı, adil yargılanmak" paylaşımı yaptı. Sağkan, DHKP-C mensubu

Ebru Timtik, Aytaç Ünsal ve Selçuk Kozağaçlı için de destek mesajları paylaştı.

Abdülbaki Çelebi, PKK/KCK organizesinde düzenlenen eylem ve protestolara katıldı. Geçmiş yıllarda Muş DTP ve DEHAP partilerinde aktif rol aldı.

Ali Bayram, PKK/KCK yanlısı protesto ve eylemlere katıldı.

Veli Küçük, Adana Emek ve Demokrasi Güçleri organizesinde Adana'da düzenlenen Ankara Gar patlamasının yıldönümü etkinliğine katıldı. Emekli amirallerin darbe imalı bildirisine destek verdi. Küçük, Ebru Timtik ve Aytaç Ünsal'a ilişkin paylaşımda da bulundu.

Disiplin Kurulu Üyesi Türkan Karakoç ise, "Gezi Birleştirir, HDP Halktır, İstanbul Sözleşmesi Yaşatır, Gergerlioğlu Yalnız Değildir, Şilan ve Anıl'a Özgürlük, Boğaziçi Direniyor" etiketli paylaşımlarda bulundu.

Disiplin Kurulu Üyesi Avukat Ali Artuk, 2021'de Ağrı'da HDP organizesinde düzenlenen nevruza katıldı, PKK/ KCK faaliyetlerinden dolayı tutuklu/ hükümlü avukatlığı yaptı.

Denetleme Kurulu üyelerinden Avukat Haluk Murat Poyraz, Ankara Adliyesi önündeki basın açıklaması sonrasında güvenlik güçlerine mukavemet gösterdi.

Avukat Faik Yıldız ise yurt dışına çıkması sakıncalı olan şahıslar arasında yer aldı.

Disipin Kurulu üyesi Avukat Fedayi Doğruyol'un adı ise, Bursa'da yakalanan DHKP-C'li Fevzi Saygılı'nın üzerinde çıkan dokümanlarda geçti.