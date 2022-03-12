Bunlar iktidara gelse kim bilir neler yaparlar!

OĞUZHAN GÜLTEKİN ANKARA

CHP Başkanı Kılıçdaroğlu ve Diyarbakır anneleri arasında yaşananları Akit’e anlatan nöbetteki baba Rauf Biçer, şunları dile getirdi: “Kılıçdaroğlu’ndan önce yanımıza gelen CHP’li Toprak, eşim Ayşegül ve bana ‘Biz iktidar olacağız, ona göre bizimle iyi geçinin’ diyerek bizi tehdit etti. Daha sonra Kılıçdaroğlu baskın yapar gibi oturduğumuz yere geldi. Biz kendisi ile sadece 14 saniye görüştük. HDP önüne gidin dedik ama bizi oyaladı. O sırada da fotoğraf çekmişler. Çektikleri fotoğrafları da sosyal medya hesaplarında paylaşarak bize kumpas kurdular.” Tehdide ve kumpasa tepki gösteren Şanlıurfa Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mehmet Yavuz da, şöyle konuştu: “Kimin iktidar olacağını halk belirler. Bu insanları tehdit etmek kimsenin haddi ve hakkı değildir. Daha iktidara gelmeden milleti böyle tehdit eden iktidara geldiğinde neler yapmaz.”