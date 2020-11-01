Bunlar da solcu felaket tellalları

Hakkı Bilir İstanbul

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, “İzmir’de yaşanan deprem sonucunda Bayraklı’da kaymakamlık binası ve Kızılay Kan Merkezi yıkıldı. Adalet Sarayı’nın duvarları çatlatıldığı için boşaltıldı” iddiasında bulundu. Tekin’in yalan paylaşımına cevap veren Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, “Gürsel bey, kan merkezimiz ayakta ve vatandaşımıza hizmet vermektedir” dedi. Tekin, bir süre sonra yalan içerikli paylaşımını hiçbir özür dilemeden sildi. Cumhuriyet Gazetesi eski yazarı Özgür Mumcu da, Bekir Pakdemirli’nin enkaz altındaki bir vatandaşımıza moral veren konuşmasından rahatsız olarak, “Enkaz altında olsanız arama kurtarma konusunda uzman biriyle mi yoksa Tarım ve Orman Bakanıyla mı konuşmak isterdiniz?” diyerek hazımsızlığını gözler önüne serdi.