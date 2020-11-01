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Gündem Bunlar da solcu felaket tellalları
Gündem

Bunlar da solcu felaket tellalları

İzmir depremi sonrası solcu yobazlar, acıyı siyasi ranta çevirmek için provokatif haberleri sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Yeniakit Publisher
2020-11-01 09:18:00 -
Bunlar da solcu felaket tellalları

 Hakkı Bilir  İstanbul 

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, “İzmir’de yaşanan deprem sonucunda Bayraklı’da kaymakamlık binası ve Kızılay Kan Merkezi yıkıldı. Adalet Sarayı’nın duvarları çatlatıldığı için boşaltıldı” iddiasında bulundu. Tekin’in yalan paylaşımına cevap veren Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, “Gürsel bey, kan merkezimiz ayakta ve vatandaşımıza hizmet vermektedir” dedi. Tekin, bir süre sonra yalan içerikli paylaşımını hiçbir özür dilemeden sildi. Cumhuriyet Gazetesi eski yazarı Özgür Mumcu da, Bekir Pakdemirli’nin enkaz altındaki bir vatandaşımıza moral veren konuşmasından rahatsız olarak, “Enkaz altında olsanız arama kurtarma konusunda uzman biriyle mi yoksa Tarım ve Orman Bakanıyla mı konuşmak isterdiniz?” diyerek hazımsızlığını gözler önüne serdi.


Yeni Akit Gazetesi
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