Bulgaristan'da çifte ezan okuyan Ali Erbaş ile Hafız Osman Şahin dinleyenleri mest etti!

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş ve Diyanet İşleri Başkanlığı Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı Hafız Osman Şahin Bulgaristan Filibe Muradiye Camii’nde çifte ezan okudu.

Ali Erbaş'tan Bulgaristan'a ziyaret

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Bulgaristan'a yaptığı ziyaret kapsamında Türklerin ve Müslümanların yoğun olarak yaşadığı Kırcaali ve Filibe kentlerini ziyaret etti. Bölgedeki camileri ziyaret eden Erbaş, başkent Sofya’ya geçerek Bulgaristan Müslümanları Diyaneti Başmüftüsü Dr. Mustafa Aliş Hacı ile görüştü.

"İki ülke arasındaki iş birliği her alanda sürüyor"

Erbaş, görüşmesinin ardından ziyareti ile ilgili AA muhabirine yaptığı açıklamada "Gönül coğrafyası olarak biz buraları kabul ediyoruz. Yani 500-600 yıl birlikte yaşadığımız bu topraklarda yine gönül birlikteliğimizi devam ettirmeye çalışıyoruz. İki ülke arasındaki iş birliği her alanda devam ediyor.” dedi.

Erbaş, Kırcaali’de yeni yapılan camide namaz kıldı

Bulgaristan’da bulunmaktan dolayı mutlu ve huzurlu olduğunu belirten Erbaş, “Bizim birbirine en yakın iki ülke olarak gördüğümüz Türkiye ve Bulgaristan’ın kardeşliği, birbirine komşuluğu, yakınlığı en üst seviyede devam ediyor. Bugün Kırcaali, Filibe ve Sofya’da çeşitli ziyaretlerde bulunduk. Kırcaali’de yeni bir cami yapıldı, o camide namaz kıldık. Müslümanları ziyaret ettik, Kırcaali’de yaşayan kardeşlerimizi ziyaret ettik. Sonra Filibe’ye geldik. Filibe’de iki güzel camimizi ziyaret ettik. Birisinde ikindi namazı kıldık. Şu anda Sofya’dayız.” diye konuştu.

Bulgaristan’daki Müslüman ibadet yerlerinin durumu

Bulgaristan’da camisi bol olan yerlerin var olduğunu, ama cami sıkıntısı çekilen yerlerin de olduğunu anımsatan Erbaş, şunları kaydetti:

"Özellikle Sofya bunlardan bir tanesi. Burada yüz bini aşkın Müslüman olmasına rağmen bir cami, dört küçük mescit olduğunu öğrendik. Tabii insanlar ibadet etmek istiyorlar, ibadethanelere sahip çıkmak insan olarak bizim en önemli görevlerimizden birisidir. Burada el birliğiyle hangi dine inanıyorsa o dinin mensuplarının mabetlerine, ibadethanelerine yardımcı olmakta mutlaka fayda vardır. Çünkü ibadetler insanı iyiye, doğruya, güzele, kardeşliğe, birliğe, beraberliğe davet eden yerlerdir. Önümüzdeki süreçlerde birlik, beraberlik içerisinde bu konularda destek olursak, yardımcı olursak ben Bulgaristan adına da Türkiye adına da güzel bir adım olur diye düşünüyorum.”

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığı Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı Hafız Osman Şahin, Filibe Muradiye Camii’nde çifte ezan okudu.

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