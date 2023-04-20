Bulgaristan hükümeti Ukrayna'dan: Buğday, ayçiçeği yağı, mısır, bal, süt, ceviz..! 20 tahıl türünün ithalatını yasakladı

Başbakan Gılıb Donev, basına yaptığı açıklamada, Bulgaristan'ın Ukrayna ile dayanışma içinde olduğunu ancak yerel üreticilerin bu ucuz ithalatın yarattığı rekabeti adil bulmaması nedeniyle bazı ürünlerin ithalatının geçici olarak askıya alındığını belirtti.

Transit geçişlere engel olunmayacağını da kaydeden Donev, "Umarım, Avrupa Birliği'nin ilgili organları, (Ukrayna ile) oluşturulan 'dayanışma koridorlarının' beklendiği sonucu vermediğini görür ve ona göre uygulamalar getirir. Bulgaristan'ın talepleri Polonya, Macaristan ve Slovakya tarafından da paylaşılıyor." dedi.

Tarım Bakanı Yavor Geçev de kararın, 24 Nisan'dan itibaren yürürlüğe gireceğini ve 30 Haziran'a kadar geçerli olacağını bildirdi.

Buğdayın yanı sıra ayçiçeği çekirdeği, ayçiçeği yağı, mısır, bal, süt, süt tozu, ceviz, fındık, yumurta, tavuk, domuz ve kuzu eti, çavdar, şarap, sirke ve diğer bazı ürünlerin ithalatı "yasaklı" listeye dahil edildi. ​​​​​​​

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Bulgaristan Türkiye!

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Uluslararası projelerden Türkakım, Rus gazını Trakya'ya ulaştırıyor. Türkakım, Anapa şehrinden başlıyor. 930'ar kilometre uzunluğundaki iki deniz hattı Kırklareli'nin Kıyıköye ilçesinden karaya çıkıyor. Rusya-Türkiye doğal gaz ana iletim hattı ise ülkemize Bulgaristan sınırındaki Malkoçlar'dan giriyor. Hat, Hamitabat üstünden Ambarlı Limanı'na ulaşıyor. Trakya, Karadeniz'deki Sakarya Gaz Sahası'na da yakın. 540 milyar metreküplük doğalgazın, Türkakım'a bağlanması masadaki seçenekler arasında..

Avrupa'daki en büyük doğalgaz depolama tesisi İstanbul'un Silivri ilçesi açığında bulunuyor. Botaş'a ait tesis, günlük 28 milyon metreküp üretim kapasiteli. Tesiste 18 kuyuda genişletme çalışmaları yapıldı, deniz üstünde 2 platform kuruldu. Silivri doğal gaz tesislerinde kapasite yaklaşık 3.2 milyara metreküptü yapılan yatırımlar ve çalışmaları birlikte bu rakam arttırıldı 4,6 milyar metreküpe çıkartıldı. Bu da Türkiye'nin yaklaşık yıllık doğalgaz kullanımının yüzde 8'i anlamına geliyor..

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Bulgaristan'da parlamento başkanlığına Jelyazkov seçildi

Bulgaristan'da 2 Nisan'da yapılan erken genel seçimlerin ardından parlamento başkanlığına Bulgaristan'ın Avrupalı Gelişimi İçin Yurttaşlar (GERB) partisinin önerdiği Rosen Jelyazkov seçildi.

​​​​​​​Ülkeyi 2021'e kadar 12 yıl yöneten eski başbakanlardan Boyko Borisov'un lideri olduğu GERB ve seçimde en büyük rakibi Değişime Devam-Demokratik Bulgaristan (PP-DB) koalisyonu, parlamento başkanı seçimi konusunda mutabakata varmıştı.

İki parti arasında mutabakatın sağlanmasıyla bugün yapılan oylamada GERB'in önerdiği Rosen Jelyazkov, 136 milletvekilinin onayıyla parlamento başkanlığına seçildi.

Rakip iki güç, Jelyazkov'un parlamento başkanlığı görevini üç ay sonra PP-DB'nin önereceği adaya devretmesi konusunda da anlaştı.

- HÖH yeni parlamentoda muhalefette yer alacak

Erken genel seçimlerin ardından üyelerinin çoğunluğunu Türk ve Müslümanların oluşturduğu Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH), yeni parlamentoda muhalefette yer alacak.

Parlamento başkanı ve başkanlık divanı için 49. dönem parlamentosunda yapılan seçim ile ilgili kürsüde konuşan HÖH Genel Başkanı Mustafa Karadayı, meclisteki başlıca büyük iki partinin kendi aralarında koalisyona benzer bir mutabakat sağladıklarını, GERB ile PP-DB'nin, parlamentoda temsil hakkı elde eden diğer 4 parti karşısında iktidar koalisyonu mesajını veren bir ittifak kurduklarını söyledi.

Parlamento başkanlığı konusunda diğer partilere söz hakkı vermeyen GERB-PP-DB ittifakının kulis çalışmalarını eleştiren Karadayı, bundan böyle parlamentoda muhalefet yapacaklarını kaydetti.

240 üyeli parlamentoda HÖH partisinin 36 milletvekili bulunuyor.

Bulgaristan'da son 4 parlamentonun verimsiz çalışmaları nedeniyle son 2 yılda seçmenler 5 kez sandık başına gitmişti.



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