Akaryakıt fiyatlarında araç sahiplerine, akaryakıt alacaklara bayram müjdesi! Benzin ve motorin fiyatlarında indirim

Son dakika motorin ve benzin fiyatları haberleri, benzin istasyonuna gitmeden önce araştırılıyor. Brent petrol varil fiyatındaki değişim akaryakıt fiyatlarına indirim ve zam haberlerini beraberinde getiriyor. Piyasalardaki arz daralması endişeleri brent petrol varil fiyatının yukarı yönlü desteklenmesin neden olurken gözler motorin fiyatı ve benzin fiyatlarındaki beklentilere çevrildi. İşte 19 Nisan 2023 güncel akaryakıt fiyatları ile LPG, motorin ve benzin fiyatları...

4 NİSAN'DA LPG'YE ZAM SONRASINDA İNDİRİM GELMİŞTİ!

LPG fiyatlarına 4 Nisan tarihinden itibaren 2 lira 12 kuruşluk indirim uygulandı

Akaryakıt alacaklara bayram müjdesi! Benzin ve motorin fiyatları düşecek

Uzun süredir artan petrol fiyatlarının düşmeye başlaması ile birlikte akaryakıt alacaklara müjde verildi. Başta benzin ve motorin olmak üzere tüm akaryakıt çeşitlerinde indirim yapılacağı belirtildi.

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Petrol fiyatları geçtiğimiz hafta 80 dolar sınırı geçti ve 87 doların üzerine çıktı. Analistler ham petrol fiyatlarının 100 doların üzerine çıkabileceğine dair öngörülerini sıralarken bugün petrol fiyatlarında düşüş gerçekleşti ve bu düşüşlerin direk akaryakıt fiyatlarına yansıtılacağı belirtildi.

Enerji Enformasyon İdaresi'nin 14 Nisan'a kadar olan hafta için 4,6 milyon varil stok çekildiğini bildirmesinin ardından ham petrol fiyatları bugün düştü. Bayram öncesinde yaşanan bu düşüşler akaryakıt alacaklara indirim müjdesi olarak verildi.

Petrol fiyatlarının neden düşmeye başladığına dair ‘’yakıtlarda, EIA, 14 Nisan'da sona eren hafta için stoklarda karışık değişiklikler tahmin etti. EIA'ya göre benzin stokları o hafta 1,3 milyon varil arttı ve üretim günlük ortalama 9,5 milyon varil oldu. EIA'nın haftalık raporunu yayınlamasından bir gün önce, Amerikan Petrol Enstitüsü, 14 Nisan'a kadar olan hafta için ham petrol stoklarında 2,67 milyon varil düşüş tahmininde bulundu’’ denildi.

5 NİSAN'DA BENZİN FİYATLARINA ZAM GELDİ!

Petrol fiyatlarında gözlemlenen sert artış beraberinde akaryakıt zammı haberini getirdi. Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre, benzin fiyatlarına 5 Nisan Çarşamba günü itibarıyla 1 lira 12 kuruşluk zam geldi.

Peki, bayram öncesi veya bayramda benzin ve motorine ne kadar indirim gelecek? Şu anda illere göre güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? İşte detaylar…

Petrol fiyatlarının bu hafta sonuna kadar 82 dolar seviyesine kadar gerilmesi beklenirken bayram öncesi veya bayramın birinci günü bu düşüş oranlarının akaryakıt fiyatlarına yansıtılması bekleniyor. kamugundemi aktardı: Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre bu hafta sonuna kadar benzinde 0,60 Kuruş indirim beklenirken motorinde bu oranın 1 TL’ye kadar olabileceği vurgulandı. 19 Nisan 2023 tarihi itibari ile illere göre güncel akaryakıt satış fiyatları ise şöyle;

İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ 19 NİSAN 2023

İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 22,41 TL

İstanbul motorin (mazot) litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 21,01 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 10,25 TL

İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 22,45 TL

İstanbul motorin litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 21,13 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 10.52 TL

ANKARA BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

Benzin fiyatı: 22,82 TL

Motorin fiyatı: 21,42 TL

LPG fiyatı: 10.45 TL

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin fiyatı: 22,80 TL

Motorin fiyatı: 21,50 TL

LPG fiyatı: 10,3 TL