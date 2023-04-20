Belirsizlik artarken altın 2.000 doların altında: Altın fiyatları düşüşe geçti! Kapalıçarşı, banka, ekran üçgeni!

Altın fiyatları hareketli grafiği ile yatırımcıların ilgi odağında kalmaya devam ediyor. Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve 22 ayar bileziğin gram fiyatı yakından takip ediliyor. ABD kanadından gelen açıklamalar ile altın fiyatları rekor seviyelerden geri çekildi. Yurt içinde altın gram fiyatı düşüşe rağmen halâ yüksek seviyelerde bulunurken, finans uzmanı İslam Memiş alım yapmayı düşünenleri uyardı ve Kapalıçarşı, banka ve ekranlarda farklı rakamlar olduğunu dile getirdi. En çok gram altın, Borsa İstanbul ve doların durumu da milyonlarca Türk vatandaşını da ilgilendiren bir sorular arasında yer alıyor.

Geçtiğimiz haftalarda 2.074 dolarlık rekoruna çok fazla yaklaşarak 2.049 dolara kadar yükselen ons altın fiyatı 2.000 doların üzerine yerleşme çabası verirken dün flaş bir gelişme yaşandı. Günlük yüzde 1,5 değer kaybı yaşayan altın fiyatları iki haftanın en düşük seviyesi olan 1.970 dolara geriledi. Hareketlilik karşısında yanıt da veriyor: Onstaki yükselişin etkisiyle rekor kıran gram altın fiyatı ise 1.273 liralık zirvesinden 45 liralık düşüşle dün 1.228 lira seviyelerine kadar çekildi.

İngiltere’de beklenenden daha yüksek olan enflasyon, İngiltere Merkez Bankası (BoE) tarafından daha fazla faiz artırımı beklentilerini güçlendirirken piyasalar da önümüzdeki iki ay içinde Fed tarafından daha fazla artış olasılığını fiyatlamaya başladı.

Bu durum, tahvil faizlerini genel olarak yukarı çekerken altın ve diğer metaller gibi getirisi olmayan varlıklar üzerinde baskı yarattı. Fed'in Çarşamba günü yayımladığı Bej Kitap raporu da ekonomik koşullar son haftalarda bir miktar soğumasına rağmen enflasyonun nispeten sıcak seyretmeye devam ettiğini gösterdi.

Spot altın 2.008,15 dolar civarında değişmezken altın vadeli işlemleri 1.996,49 dolara yükseldi. Her iki enstrüman da Çarşamba günü geriledi ve hafta boyunca biraz daha düşük işlem gördü.

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Piyasalar, ABD’de nispeten yüksek olan enflasyonun, Fed tarafından daha fazla faiz artırımını çekeceğinden ve yavaşlayan ekonomik büyümenin, merkez bankasını şahin yolundan caydırmayacağından endişe ediyordu. Bu senaryo, sarı metali elde tutmanın fırsat maliyetini yükselttiği için yakın vadede altın için kötü bir işaret.

Fed Fon vadeli işlemler fiyatlarına göre piyasalar, Fed'in Mayıs ayında 25 baz puanlık bir faiz artırımına gitme ihtimalini %85, Haziran ayında da benzer bir artırıma gitme ihtimalini %28 olarak fiyatlıyor – geçen hafta Haziran’daki bir artırımı %5 olarak fiyatlıyordu. Ancak Fed'in Haziran’da artırımlara ara verme ihtimali hâlâ %62.

Daha fazla artırım beklentisi bu hafta dolar ve Hazine getirilerini yukarı çekerken metal piyasalarını da baskıladı. Bir dizi Fed konuşmacısı da bankanın enflasyona karşı harekete geçmeye devam edeceğini ve gelecekteki faiz artışlarını duraklatıp duraklatmayacağının, büyük ölçüde ekonomik verilere bağlı olduğunu yineledi.

Diğer değerli metaller bir önceki seansta geriledikten sonra Perşembe günü yatay seyretti. Platin ve gümüş her iki yönde de %0,1'den az hareket etti.

Endüstriyel metaller arasında bakır fiyatları, yavaşlayan ekonomik büyüme ve endüstriyel faaliyetlere ilişkin belirsizlik nedeniyle baskı altında kaldı.

Bakır fiyatları bir önceki seansta %0,5 geriledikten sonra %0,1 düşerek 4,0710 dolara indi.

Çin'den gelen karışık ekonomik sinyaller, bu hafta bakırı çok az destekledi. 2023'ün ilk çeyreğinde büyüme toparlanırken ülkedeki emtia talebinin önemli bir itici gücü olan imalat sektörü, zorlanmaya devam etti.

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR?

Altın fiyatları Ramazan Bayramı nedeniyle piyasaların yarım gün açık kalacağı ve Arife gününde de düşüş yaşıyor. Ons tarafında 2.004 dolar seviyeleri ekranlara yansırken, altının gram fiyatı 1.243 TL’den, çeyrek altın 2.032 TL, Cumhuriyet altını 9.059 TL ve 22 ayar bileziğin gram fiyatı da 1.310 lira seviyelerinde bulunuyor.

ALTIN FİYATLARINDAKİ DÜŞÜŞÜN SEBEBİ

Altını yükselten beklentilerde bu hafta Fed yetkililerinden gelen açıklamalarla zayıflama oldu. Fed Atlanta Başkanı Raphael Bostic ve Fed St. Louis Başkanı James Bullard, şahin açıklamalarda bulundular. ABD’de enflasyonun inatçı olması sebebiyle faiz artışlarının biraz daha devam etmesi gerektiğini belirten Bullard’a nihai faiz oranlarında bir süre beklemek gerektiğini belirten Bostic eşlik etti. Açıklamalar sonrası altın 1.970 dolara indi.

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