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Bülent Turan: “O annelere destek olmak sizi AK Partili yapmaz, insan yapar”

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Çanakkale’nin Ezine ilçesinde sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve muhtarlarla bir araya geldi.

11 Eylül 2019 Çarşamba 11:35
Bülent Turan: “O annelere destek olmak sizi AK Partili yapmaz, insan yapar”

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Çanakkale’nin Ezine ilçesinde sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve muhtarlarla bir araya geldi. Diyarbakır’daki annelerin eylemlerine sessiz kalan kesimler ile ilgili de konuşan Turan, "O annelere destek olmak sizi AK Partili yapmaz, sizi insan yapar, merhametli yapar" dedi.


Toplantıda konuşan Turan, "Terörle mücadelede çok faklı bir konsepte girildi. Bir hafta on günden bu yana evlatları zorla dağa kaçırılan anneler isyan ediyor artık. Anneler, korkarlardı ses çıkartmazlardı. Ama şimdi, ’Evladımı verin yoksa ben sizi yakacağım’ dercesine orada dik duruş sergiliyorlar. Ama şunu sorma hakkımız var diye düşünüyorum; devlete meydan okurcasına, ayar verircesine, hep yazı yazan, ilan veren, sözüm ona barış akademisyenlerinden bir tek cevap duydunuz mu? Sürekli devlete yazılarıyla, eylemleriyle ayar vermeye çalışan o akademisyenlerden annelere destek açıklaması gördünüz mü? O annelere destek olmak sizi AK Partili yapmaz, sizi insan yapar, merhametli yapar. Sorumlu vatandaş yapar. İsterdik ki, o annelere onlarda sahip çıksın. Ama yapmadılar. Beyaz Türk olmak, sözüm ona çevreci olmak, sözüm ona barışçı olmak sadece bir alanla olmaz. Ama bunların zihinlerinde vesayet öyle bir yoğun ki, ortaklıkları bozulur korkusuyla ağızlarını açmadılar" diye konuştu.


Ezine’de gerçekleştirilen toplantıya Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Ezine Kaymakamı Hacı Arslan Uzan, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, AK Partili belediye başkanları, daire amirleri, oda başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve muhtarlar katıldı.

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Haber Tarihi: 11 Eylül 2019 Çarşamba 11:35
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