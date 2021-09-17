Bülent Serttaş bıçaklanan Japon turisti ziyaret etti! Özür notundaki hata gündem oldu

12 yıl önce çıktığı dünya turunda 5 gün önce Elazığ'da bıçaklanan Japon turist Shogan Kameda, şarkıcı Bülent Serttaş tarafından kaldığı evde ziyaret edildi. Serttaş, 45 yaşındaki Kameda'ya Japonca "Geçmiş Olsun Kardeşim" yazılı çiçek takdim ederek Elazığlılar adına özür diledi. Nottaki yazının yanlış yazıldığının fark edildiği anda ise kahkaha tufanı koptu.

Japonya'dan 12 yıl önce bisikletiyle dünya turuna çıkan Shogan Kameda, farklı ülkeleri gezdikten sonra Türkiye'ye geldi. Kameda'nın Muş'tan sonraki durağı Elazığ oldu. Sivrice ilçesinde kamp yapan Kameda, 11 Eylül'de D.B. tarafından bacağından bıçaklandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kameda, ilk müdahalesinin ardından Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyata alınan Kameda, bacağının tedavi edilmesinin ardından taburcu oldu. Şüpheli D.B. ise tutuklandı.

"Özür diledi"

Ziyaretiyle ilgili konuşan Bülent Serttaş, çok hassas bir durum olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Elazığ ve Elazığlı bu değil. Şuna inanıyorum ki, Elazığlıya adres sorduğun zaman tarif etmez, kapıyı kilitleyip adrese kadar götürür. O kadar büyük dostlarım var ki hepsi Elazığ'ı anlata anlata bitiremiyor ama kardeşimize yapılan gerçekten beni çok üzdü. Elazığ'a ve Elazığlıya yakışacak bir durum değil ama üstüne basa basa söylüyorum ki yanlışlıkla olmuştur. Elazığlı yanlış yapmaz, yapmışsa da yanlışlıkla yapmıştır. Kendisine geçmiş olsun diyorum. İnşallah Elazığ hakkında gönlündeki, yüreğindeki sevgi aynı derecede güzel olarak devam edecektir."

Nottaki yazım yanlışı güldürdü

Ünlü sanatçının, getirdiği çiçek üzerindeki Japonca notun yanlış yazılması Shogan başta olmak üzere orada bulanan herkesi kahkahaya boğdu.