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Gündem Bülent Arınç'tan ilginç Erdoğan çıkışı
Gündem

Bülent Arınç'tan ilginç Erdoğan çıkışı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la arasını açmaya çalışanların olduğunu iddia eden Cumhurbaşkanlığı YİK eski üyesi Bülent Arınç, "Şimdi bunun dışında yani reisçi geçinip de aslında Tayyip Bey'e en çok zarar veren, onu toplumdan, partisinden izole etmeye gayret eden kişiler var ve maalesef bunlar çok da uzakta değil." ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-12-31 08:24:00 -
Bülent Arınç'tan ilginç Erdoğan çıkışı

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu eski üyesi ve TBMM eski Başkanı Bülent Arınç, Bursa'da yerel yayın yapan televizyon kanalı Line TV'ye konuk oldu.

"Bizimle Tayyip Bey'in arasını açmaya çalışan insanlar var"

Gündeme dair soruları yanıtlayan Arınç, "Türkiye'de öyle bir trol sürüsü var ki, siz bugün hava çok güzel oldu deseniz bile bundan başka anlam çıkarıp bunun üzerinden bana ve bizimle parti arasını veya Tayyip Bey'in arasını açmaya çalışan ahlaksız insanlar var. Kadınıyla erkeğiyle… Sadece içinde bulunduğumuz durumu bir gözlemci olarak anlatmaya gayret ediyorum" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı partisinden izole etmek isteyenlerin olduğunu savunan Arınç, "Şimdi bunun dışında yani reisçi geçinip de aslında Tayyip Bey'e en çok zarar veren onu toplumdan, partisinden izole etmeye gayret eden kişiler var ve maalesef bunlar çok da uzakta değil. Onlara göre iyi yaptıklarını düşünüyorlar ama ben iyi olan şeyin kendileriyle istişare edildiği zaman doğruyu konuşan acı da olsa hakikati söyleyen, onun iyiliğini istediği için doğru olanı tavsiye eden insanlarda olduğunu düşünüyorum. Ben böyle olmaya çalıştım ama başarılı olamadım. Sonunda Yüksek İstişare Kurulu'ndan da ayrıldım. Kaldı ki orası da icrai bir organ değil. İstişare organıydı. Fikirlerimizi söylüyorduk." ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

LEVENT

mesela sen
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yıldız k.

Dönüp dolaşıp aynı yere geliyoruz. Çok doğru bir tespit halktan tamamen kopmuş bir başkan'a doğru gidiyoruz yada gittik. istişare önemli ve gerekli .liyakat önemli .
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