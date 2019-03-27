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Bülent Arınç'tan dikkat çeken yerel seçim açıklaması: Endişe ediyorum

Mardin'in Nusaybin ilçesinde konuşan TBMM eski Başkanı Bülent Arınç, yerel seçimlerle ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı. Arınç, "Bu seçimler, bundan önceki seçimlere göre daha önemli hale gelmiştir" dedi.

27 Mart 2019 Çarşamba 21:45
Bülent Arınç'tan dikkat çeken yerel seçim açıklaması: Endişe ediyorum

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) eski Başkanı Bülent Arınç, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimi'nin önceki seçimlere göre daha önemli olduğunu belirterek, "Bu seçimler, bundan önceki seçimlere göre daha önemli hale gelmiş. Bir tarafta Belediye Başkanı ama bir tarafta da Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin geleceği var" dedi.

AK Parti Mardin İl Başkanı Faruk Kılıç ile birlikte Nusaybin'e gelen Bülent Arınç, Seçim Koordinasyon Merkezi önünde AK Parti Nusaybin Belediye Başkan adayı Mehmet Hadi Hamidi ve partililer tarafından karşılandı. Daha sonra seçim bürosuna geçen Arınç ve beraberindekiler partililerle bir araya geldi.

Mahalli İdareler seçiminin bundan önceki belediye seçimlere göre daha önemli hale geldiğini belirten Arınç, şöyle konuştu:

"Bizi zaafa uğratır diye endişe ediyorum"

"Bu seçimler, bundan önceki seçimlere göre daha önemli hale gelmiş. Bir tarafta Belediye Başkanı ama bir tarafta da Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin geleceği, bir tarafta Türkiye'nin Suriye'nin biraz yukarıda Ermenistan'ın aşağıda Kıbrıs'ı ile pek çok meselesi var. Avrupa Birliği ile meselelerimiz var. Mesele geliyor, Türkiye'de güçlü bir Cumhurbaşkanlığı'nın olmasına dayanıyor. Bu seçimlerdeki bir başarısızlık bunların sorgulanmasına yol açar, bizi zaafa uğratır diye endişe ediyorum. Bu yüzden kendime görev bildim, durumdan vazife çıkardım ve çalışmalara katıldım. Dimdik ayaktayız ama yedi düvel Türkiye'ye karşı birleşmiş."

Arınç, ardından beraberindekilerle Halk Eğitimi Merkezi'ne geçip, sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldi.

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Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 21:45
  1. Adalet Ve Kalkınma Partisi
  2. Halk Eğitimi Merkezi
  3. Türkiye Cumhuriyeti
  4. Mehmet Hadi Hamidi
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  10. Akparti
  11. Kıbrıs
  12. Mardin
  13. Surıye
  14. Suriye
  15. KKTC

YORUM YAZ

  • MisafirMisafir21 dk önce
    Sayin arinc nasil hala cikip konusabiliyor anlamiyorum. Erdogan nasil musaade ediyor
  • memetmemet22 dk önce
    Tabiki endişe edeceksin sayın arınç endişeye düşmek için bir suçun olması gerekir tabiki endişelneceksin ama endişen kendin için çünkü Melih efendi Ankarayı parsel parsel fetö hainine ajanına vermiş sen bildiğin halde ses çıkarmamışsın sen Şanlı ordumuzun Milletimizin gizli kasası olan Kozmik odaya kozmetikmi kozmikmi diyerek dalga geçensin sen2200 YILLIK Şanlı TÜRK ordusuna Türkiye bağırsaklarını temizliyor diyerek çirkefçe konuşan kişisin tabiki endişe duyacan sen duymayacanda benmi endişelecem herkes hesabını verecek unutma arınç efendi unutma ALLAH büyük o TÜRK adaletinde bu saydığım suçların cevabını vereceksin ha haklı isen berat edersin ama zor biraz işin zor
  • AkınAkın23 dk önce
    Darbeden bihaber Sıradan insanları banka dernek sendika üyesi diye fetö teröristi yaptınız işten attınız özel sektörde bile işini yaptırmadınız açlığa mahkum ettiniz kendi damatlarınız aklandı paklandı nasıl bir din anlayışınız var gerçekten inandığınız Kur'an sünnet Allah peygamber bizim bildiğimiz şekildeki ğibi adil olan hak olanmı yoksa farklı bir Allah'a peygambere mi inanıyorsunuz çözemiyorum şahsen ,, hukukta ve dinde bir suç varsa suça ceza adil sert katıidam bile olsa ölçülü insana yakışır verilir, suçu güçlüde akrabada zayıfta işlese herkese verilir sizin gibi eşi dostu güçlüyü zengini ayırıp zayıfın üstünde tepinilmez,ama ilahi adalet herkesin kapısını çalacak o andan kaçış yok üç günlük yalan dünyanın keyfini sürün dünya Süleyman'a kalmadı sizemi kalacak
  • uyan tcuyan tc26 dk önce
    7 düvelinizi ................... siz bir kere doğru çalışmadınız şımardınız. birde rahşan affıda çıkartacaksınız. oy bekleyin ama bizden değil hava alırsınız tüm partiler

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