0553 313 94 23

Bulaşıcı hastalıklar ülkelerin zeka ortalamasını geriletiyor

Yapılan bir araştırmaya göre, bulaşıcı hastalıkların yaygın olduğu bölgelerde IQ gelişmiyor.

22 Aralık 2018 Cumartesi 13:27
Bulaşıcı hastalıklar ülkelerin zeka ortalamasını geriletiyor


ABD’de yapılan uluslararası bir araştırma, çocuklukta karşı karşıya kalınan bulaşıcı hastalıkların insan beyninin gelişimini olumsuz etkilediğini ve bu tür bir hastalık geçirenlerin zekâ düzeylerinin düşük olduğunu belirledi.

New Mexico Üniversitesi’nden Prof. Christopher Eppig başkanlığında bir ekip tarafından 192 ülkede yapılan araştırmaya göre, IQ’su en yüksek çıkan ülke 108 ile Singapur, bunu 106 ile Güney Kore ve 105 ile Çin ve Japonya izliyor. Her 4 ülkede de bulaşıcı hastalık yok denecek kadar.. En düşük IQ’lu ülke ise 59 ile Yeni Gine ve 64 ile Kamerun. Kamerun ve Yeni Gine bulaşıcı hastalıklar bakımından talihsiz iki ülke. Türkiye’nin IQ’su ise 90.

Daha önce IQ farklılıklarının gerisinde coğrafyanın, genetiğin veya iklim şartlarının yattığına dair teoriler vardı. Ancak son araştırma, bulaşıcı hastalıklarla IQ arasında son derece güçlü bir bağ olduğunu gösterdi.

Yeni doğan bebekler enerjilerinin yüzde 87’sini, 5 yaşındaki çocukların ise enerjilerinin yüzde 44’ünü beyin için harcıyor. Bu yaşlarla karşılaşılan bir bulaşıcı hastalık bu enerjinin neredeyse tamamını alıp götürüyor. Bu durum da beyni zayıf düşürerek IQ’nun gelişimini engelliyor.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 22 Aralık 2018 Cumartesi 13:27
  1. bulaşıcı hastalık
  2. zeka
  3. iq
  4. ülkelerin zeka seviyesi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ankaragücü Göztepe maçı sonucu kaç kaç
    1. Ankaragücü Göztepe maçı sonucu kaç kaç
    2. Kovduğu çalışanın parasını ödeyemeyen..
    3. "Maç sonuçlarına göre taraftarlık olmaz"
    4. Muz yüklü konteynerden uyuşturucu çıktı
    5. 'Sen de erkek misin salak' dedi,..
    6. Ataşehir'de iş yeri soygunu
    7. Türk Telekom'un Yönetim Kurulu Başkanı..
    8. İran'dan ABD'nin Suriye'den asker..
    9. Bulaşıcı hastalıklar ülkelerin zeka..
    10. Bomba iddia! Fenerbahçe'nin yıldızı..
    11. YPG'li teröristleri korku sardı!..
    12. Yusuf Aksar kimdir nerelidir?
    13. "Bağımsız ülke olmanın yolu milli..
    14. Prof. Dr. Aksar'a Uluslararası Ceza..
    15. Soylu, ülkesine dönen Suriyeli..
    16. Din ve Hayat Dergisi yeni sayısı..
    17. Flaş gelişme! Beşiktaş'ta yıldız..
    18. Fasıklar kimlerdir?
    19. 1 aydır sahibi tarafından terk..
    20. HDP Hatay belediye başkan adayları 2019
    Pislik için ‘Özel’ seçilmiş
    Pislik için ‘Özel’ seçilmiş
    Fransa neden 'biz geleceğiz' dedi! İşte en büyük korkuları
    Fransa neden 'biz geleceğiz' dedi! İşte en büyük korkuları
    "O sözlere dayanamadı! Mattis'in istifa nedeni Hulusi Akar"
    "O sözlere dayanamadı! Mattis'in istifa nedeni Hulusi Akar"
    Elektrik aboneleri dikkat! Limit düşürüldü
    Elektrik aboneleri dikkat! Limit düşürüldü
    Hangi hastalığa hangi bölümden randevu alınır?
    Hangi hastalığa hangi bölümden randevu alınır?

    Günün Karikatürü

    22 Aralık 2019
    TBMM'ye sunuldu! Türkiye'den petrol hamlesi
    TBMM'ye sunuldu! Türkiye'den petrol hamlesi
    Saatler kaldı geri adım atmadı... Trump resti çekti
    Saatler kaldı geri adım atmadı... Trump resti çekti