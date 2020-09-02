Bükülebilen ve kesilebilen led geliştirildi

Texas Üniversitesi bünyesinde çalışmalarını sürdüren bilim insanları, kesilebilen ve bükülebilen esnek yapıda bir mikro LED geliştirmeyi başardı. Yapılan açıklamada, geliştirilen bu mikro LED'lerin giyilebilir teknolojiye yardımcı olabileceği belirtildi.

Konuya ilişkin çeşitli değerlendirmelerde bulunan Texas Üniversitesi Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Profesörü Dr. Moon Kim, "Bu araştırmanın en büyük faydası, neredeyse her şeye takılabilen takılıp sökülebilir LED'i oluşturmamızdı. LED'i kıyafetinize ve hatta lastiğe bile taşıyabilirsiniz ki asıl fikir de buydu. Kesseniz bile LED'in yarısını kullanmaya devam edebilirsiniz." ifadelerini kullandı.

Çalışma sonuçları, dünyaca ünlü bilim dergisi Science Advances'de yayınlandı.