Bugünkü maçlar hangi kanalda? Bugün kimin maçı var 19 Mart Cumartesi maç programı...
Bugün kimin maçı var? Bugünkü futbol maçları futbolseverler tarafından merak edilmekte. Beşiktaş maçı hangi kanalda? Süper Lig bugünkü maçlar ne zaman, saat kaçta? soruları da yine maç tutkunları tarafından araştırılıyor. Süper Lig 30. hafta maç programında Fenerbahçe ile İttifak Holding Konyaspor, karşı karşıya gelecek. Gaziantep FK, Galatasaray'ı konuk edecek. Sivasspor d sahasında Altay'la karşılaşacak. İşte Süper Lig 30. hafta maç programı ile Premier Lig, La Lig, Serie A, Bundesliga ve Ligue 1 maçları…
Bugün kimin maçı var son dakika haberleri: Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 30. haftasında yarın Altay'ı konuk edecek. Gaziantep FK, Ligin 30. haftasında Galatasaray'ı konuk edecek. Kalyon Stadı'nda saat 16.00'de başlayacak mücadeleyi hakem Arda Kardeşler yönetecek. Fenerbahçe ise İttifak Holding Konyaspor'u konuk edecek. Ülker Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak. Haftanın kapanış müsabakasını hakem Halil Umut Meler yönetecek. İşte Süper Lig, İngiltere (Premier Lig), İspanya (La Liga), İtalya (Serie A), Almanya (Bundesliga) ve Fransa'daki (Ligue 1) maçlar, maç saati ve maçların yayınlanacağı kanallar.
19 Mart Cumartesi bugün kimin maçı var, maç saat kaçta?
09.05 CC Mariners-Macarthur Bulls beIN Sports 4
11.45 Sydney FC-Wester United beIN Sports 4
13.30 Boluspor-Manisa FK TRT Avaz
13.30 Keçiörengücü-Bursaspor TRT Spor
13.30 Yeni Malatyaspor-Kasımpaşa beIN Sports 1
14.45 Pert Glory-Brisbane Roar beIN Sports 4
15.30 Aston Villa-Arsenal S Sport
16.00 İstanbulspor-Gençlerbirliği TRT Spor
16.00 Göztepe-Alanyaspor beIN Sports 2
16.00 Adana Demirspor-Başakşehir beIN Sports 1
16.00 Alaves-Granada Spor Smart
17.00 Napoli-Udinese S Sport 2
18.00 Norwich City-Chelsea S Sport +
18.00 Watford-Everton S Sport +
18.15 Elche-Valencia Spor Smart
19.00 Samsunspor-Bandırmaspor TRT Spor
19.00 Beşiktaş-Hatayspor beIN Sports 1
20.00 Inter-Fiorentina S Sport 2
20.30 Osasuna-Levante Spor Smart
22.45 Cagliari-Milan S Sport 2
23.00 Rayo Vallecano-Atletico Madrid Spor Smart
20 Mart Pazar (yarın kimin maçı var) günü oynanacak maçlar hangileri?
02.00 Charlotte Indepence-NE Revolution S Sport 2
11.00 WS Wanderers-Adelaide United beIN Sports 4
13.30 Kocaelispor-Denizlispor TRT Spor
13.30 Antalyaspor-Giresunspor beIN Sports 2
13.30 Sivasspor-Altay beIN Sports 1
14.30 Venezia-Sampdoria S Sport
16.00 Balıkesirspor-BB Erzurumspor TRT Spor
16.00 Gaziantep FK-Galatasaray beIN Sports 1
16.00 Espanyol-Mallorca Spor Smart
17.00 Leicester City-Brentford S Sport
17.00 Empoli-Verona S Sport +
17.00 Juventus-Salernitana S Sport +
18.15 Cadiz-Villarreal Spor Smart 2
18.15 Celta Vigo-Real Betis Spor Smart
19.00 Ankaragücü-Eyüpsppr TRT Spor
19.00 Altınordu-Adanaspor TRT Avaz
19.00 Fenerbahçe-Konyaspor beIN Sports 1
19.30 Tottenham-West Ham S Sport
20.00 Roma-Lazio S Sport +
20.30 Sevilla-Real Sociedad Spor Smart
21.00 Benfica-Estoril S Sport +
22.45 Bologna-Atalanta S Sport 2
23.00 Real Madrid-Barcelona Spor Smart
23.45 Boavista-Porto S Sport +