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Spor Bugünkü maçlar hangi kanalda? Bugün kimin maçı var 19 Mart Cumartesi maç programı...
Spor

Bugünkü maçlar hangi kanalda? Bugün kimin maçı var 19 Mart Cumartesi maç programı...

Bugün kimin maçı var? Bugünkü futbol maçları futbolseverler tarafından merak edilmekte. Beşiktaş maçı hangi kanalda? Süper Lig bugünkü maçlar ne zaman, saat kaçta? soruları da yine maç tutkunları tarafından araştırılıyor. Süper Lig 30. hafta maç programında Fenerbahçe ile İttifak Holding Konyaspor, karşı karşıya gelecek. Gaziantep FK, Galatasaray'ı konuk edecek. Sivasspor d sahasında Altay'la karşılaşacak. İşte Süper Lig 30. hafta maç programı ile Premier Lig, La Lig, Serie A, Bundesliga ve Ligue 1 maçları…

Yeniakit Publisher
2022-03-19 12:08:00 - 2022-03-19 12:09:24
Bugünkü maçlar hangi kanalda? Bugün kimin maçı var 19 Mart Cumartesi maç programı...

Bugün kimin maçı var son dakika haberleri: Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 30. haftasında yarın Altay'ı konuk edecek. Gaziantep FK, Ligin 30. haftasında Galatasaray'ı konuk edecek. Kalyon Stadı'nda saat 16.00'de başlayacak mücadeleyi hakem Arda Kardeşler yönetecek. Fenerbahçe ise İttifak Holding Konyaspor'u konuk edecek. Ülker Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak. Haftanın kapanış müsabakasını hakem Halil Umut Meler yönetecek. İşte Süper Lig, İngiltere (Premier Lig), İspanya (La Liga), İtalya (Serie A), Almanya (Bundesliga) ve Fransa'daki (Ligue 1) maçlar, maç saati ve maçların yayınlanacağı kanallar.

bugün hangi maçlar var

19 Mart Cumartesi bugün kimin maçı var, maç saat kaçta?

09.05 CC Mariners-Macarthur Bulls beIN Sports 4

11.45 Sydney FC-Wester United beIN Sports 4

13.30 Boluspor-Manisa FK TRT Avaz

13.30 Keçiörengücü-Bursaspor TRT Spor

13.30 Yeni Malatyaspor-Kasımpaşa beIN Sports 1

14.45 Pert Glory-Brisbane Roar beIN Sports 4

15.30 Aston Villa-Arsenal S Sport

16.00 İstanbulspor-Gençlerbirliği TRT Spor

16.00 Göztepe-Alanyaspor beIN Sports 2

16.00 Adana Demirspor-Başakşehir beIN Sports 1

16.00 Alaves-Granada Spor Smart

17.00 Napoli-Udinese S Sport 2

18.00 Norwich City-Chelsea S Sport +

18.00 Watford-Everton S Sport +

18.15 Elche-Valencia Spor Smart

19.00 Samsunspor-Bandırmaspor TRT Spor

19.00 Beşiktaş-Hatayspor beIN Sports 1

20.00 Inter-Fiorentina S Sport 2

20.30 Osasuna-Levante Spor Smart

22.45 Cagliari-Milan S Sport 2

23.00 Rayo Vallecano-Atletico Madrid Spor Smart

20 Mart Pazar (yarın kimin maçı var) günü oynanacak maçlar hangileri?

02.00 Charlotte Indepence-NE Revolution S Sport 2

11.00 WS Wanderers-Adelaide United beIN Sports 4

13.30 Kocaelispor-Denizlispor TRT Spor

13.30 Antalyaspor-Giresunspor beIN Sports 2

13.30 Sivasspor-Altay beIN Sports 1

14.30 Venezia-Sampdoria S Sport 

16.00 Balıkesirspor-BB Erzurumspor TRT Spor

16.00 Gaziantep FK-Galatasaray beIN Sports 1

16.00 Espanyol-Mallorca Spor Smart

17.00 Leicester City-Brentford S Sport

17.00 Empoli-Verona S Sport +

17.00 Juventus-Salernitana S Sport +

18.15 Cadiz-Villarreal Spor Smart 2

18.15 Celta Vigo-Real Betis Spor Smart

19.00 Ankaragücü-Eyüpsppr TRT Spor

19.00 Altınordu-Adanaspor TRT Avaz

19.00 Fenerbahçe-Konyaspor beIN Sports 1

19.30 Tottenham-West Ham S Sport 

20.00 Roma-Lazio S Sport +

20.30 Sevilla-Real Sociedad Spor Smart

21.00 Benfica-Estoril S Sport +

22.45 Bologna-Atalanta S Sport 2

23.00 Real Madrid-Barcelona Spor Smart 

23.45 Boavista-Porto S Sport +

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