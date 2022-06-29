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Gündem Bugün yâd edilecek! Ebubekir Efendi’nin hizmetleri anlatılacak
Gündem

Bugün yâd edilecek! Ebubekir Efendi’nin hizmetleri anlatılacak

Bundan 142 yıl önce bugün, Erzurumlu İslam alimi Ebubekir Efendi, 17 yıl hizmet ettiği Güney Afrika’da vefat etti.

Yeniakit Publisher
2022-06-29 09:44:00 -
Bugün yâd edilecek! Ebubekir Efendi’nin hizmetleri anlatılacak

HABER MERKEZİ

29 Haziran 1880’de vefat eden fıkıh alimi müderris Ebubekir Efendi, 1863 yılında Ümit Burnu’na ulaştığında biçare Müslümanların eğitimi için bir okul açtı ve Afrikansca öğrenerek binlerce öğrenci yetiştirdi. Tana Baru Kabristanında meftun olan Seyid Ebubekir Efendi’nin mezarı 2013 yılında Cape Town Üniversitesi Öğretim Üyesi tarihçi Halim Gençoğlu tarafından restore edildi. Ebubekir Efendi, Hakk’a irtihalinin sene-i devriyesi olan 29 Haziran 2022 tarihinde (bugün) İlmi Destekleme Derneği misafirliğinde Dr. Gençoğlu’nun konuk olduğu bir söyleşi ile yâd edilecek. Youtube ve Zoom uygulaması üzerinden gerçekleştirilecek program saat 21.00’de başlayacak.

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