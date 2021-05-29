Koronavirüs salgının sebebiyle ülkemizde uzun süredir pek çok kısıtlama uygulanıyor. Vatandaşlar bu hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması olup olmadığını merak ediyor. Peki, sokağa çıkma yasağı var mı?

Bugün sokağa çıkma yasağı var mı? Sokağa çıkma yasağı saatleri güncel

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 17 Mayıs’ta yapılan kabine toplantısında haziran ayına kadar sokağa çıkma kısıtlamalarının süreceğini belirtmişti. Yayımlanan kademeli normalleşme takviminde de 17 Mayıs-1 Haziran tarihlerinde hafta içi ve hafta sonu yasaklarının devam edeceği belirtildi.

28 Mayıs Cuma akşamı 21.00’de başlayan kısıtlama 31 Mayıs Pazartesi sabahı 05.00’te sona erecek. Vatandaşlar temel ihtiyaçlarını karşılamak için kısıtlama günlerinde 10.00-17.00 saatlerinde evlerine en yakın dükkanlardan alışveriş yapabilecek.