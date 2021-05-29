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Yaşam Bugün sokağa çıkma yasağı var mı? Sokağa çıkma yasağı saatleri güncel
Yaşam

Bugün sokağa çıkma yasağı var mı? Sokağa çıkma yasağı saatleri güncel

Cumartesi pazar sokağa çıkma yasağı var mı? 17 Mayıs Pazartesi günü ülkemizde kademeli normalleşme dönemi başladı. Milyonlarca kişi bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı olup olmadığını araştırmaya başladı. Peki, sokağa çıkma yasağı devam ediyor mu?

Yeniakit Publisher
2021-05-29 08:54:00 -
Bugün sokağa çıkma yasağı var mı? Sokağa çıkma yasağı saatleri güncel

Koronavirüs salgının sebebiyle ülkemizde uzun süredir pek çok kısıtlama uygulanıyor. Vatandaşlar bu hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması olup olmadığını merak ediyor. Peki, sokağa çıkma yasağı var mı?

Bugün sokağa çıkma yasağı var mı? Sokağa çıkma yasağı saatleri güncel

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 17 Mayıs’ta yapılan kabine toplantısında haziran ayına kadar sokağa çıkma kısıtlamalarının süreceğini belirtmişti. Yayımlanan kademeli normalleşme takviminde de 17 Mayıs-1 Haziran tarihlerinde hafta içi ve hafta sonu yasaklarının devam edeceği belirtildi.

28 Mayıs Cuma akşamı 21.00’de başlayan kısıtlama 31 Mayıs Pazartesi sabahı 05.00’te sona erecek. Vatandaşlar temel ihtiyaçlarını karşılamak için kısıtlama günlerinde 10.00-17.00 saatlerinde evlerine en yakın dükkanlardan alışveriş yapabilecek.

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