  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Bugün maç var mı, kimin maçı var? Bu akşam oynanacak maçlar hangileri? 25 Mart Cuma maç programı:
Spor

Bugün maç var mı, kimin maçı var? Bu akşam oynanacak maçlar hangileri? 25 Mart Cuma maç programı:

Bu akşam kimin maçı var? A Milli Takımımız, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde Portekiz'e 3-1 mağlup olurken, İtalya, konuk ettiği Kuzey Makedonya'ya 1-0 yenilerek, aynen Türkiye’nin olduğu gibi Dünya Kupası finallerine katılma şansını kaybetti. Futbolseverler bugün kimin maçı olduğunu, bugünkü maçlar hangileri olduğunu merak ediyor. Peki Süper Lig maçları bugün var mı? Hangi maç hangi kanalda? Bugün maç oynanacak mı? 25 Mart 2022 Cuma Süper Lig, Premier Lig, La Lig, Serie A, Bundesliga ve Ligue 1 maçları…

Yeniakit Publisher
2022-03-25 09:10:00 - 2022-03-25 09:11:12
Bugün maç var mı, kimin maçı var? Bu akşam oynanacak maçlar hangileri? 25 Mart Cuma maç programı:

Bu akşamki maçlar hangileri? A Milli Futbol Takımımız, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde Portekiz'e 3-1 yenilerek  Dünya Kupası'na katılma şansını yitirdi. Aynı şekilde  İtalya, konuk ettiği Kuzey Makedonya'ya 1-0 yenilerek, Dünya Kupası finallerine katılma şansını kaybetti. Peki bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Bugünkü maçlar 25 Mart 2022 Cuma hangileri? Süper Lig, İngiltere (Premier Lig), İspanya (La Liga), İtalya (Serie A), Almanya (Bundesliga) ve Fransa'daki (Ligue 1) maçlar, maç saati ve maçların yayınlanacağı kanallar.

kimin maçı var, bu akşam hangi maçlar var

Bu akşam hangi maçlar var? 25 Mart cuma maçlar hangi kanalda?

05.00 Meksika-ABD S Sport +

05.05 Kosta Rika-Kanada S Sport +

21.45 Romanya-Yunanistan S Sport 2

22.05 İskoçya-Türkiye A Spor

23.15 Fransa-Fildişi Sahili S Sport 2

26 Mart Cumartesi kimin maçı var, saat kaçta?

20.00 İrlanda-Belçika S Sport +

20.30 İngiltere-İsviçre S Sport

22.45 Hollanda-Danimarka S Sport 2

20 Mart Pazar hangi maçlar var?

23.05 Kanada-Jamaika S Sport +

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay