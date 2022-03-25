Bugün maç var mı, kimin maçı var? Bu akşam oynanacak maçlar hangileri? 25 Mart Cuma maç programı:
Bu akşam kimin maçı var? A Milli Takımımız, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde Portekiz'e 3-1 mağlup olurken, İtalya, konuk ettiği Kuzey Makedonya'ya 1-0 yenilerek, aynen Türkiye’nin olduğu gibi Dünya Kupası finallerine katılma şansını kaybetti. Futbolseverler bugün kimin maçı olduğunu, bugünkü maçlar hangileri olduğunu merak ediyor. Peki Süper Lig maçları bugün var mı? Hangi maç hangi kanalda? Bugün maç oynanacak mı? 25 Mart 2022 Cuma Süper Lig, Premier Lig, La Lig, Serie A, Bundesliga ve Ligue 1 maçları…
Bu akşamki maçlar hangileri? A Milli Futbol Takımımız, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde Portekiz'e 3-1 yenilerek Dünya Kupası'na katılma şansını yitirdi. Aynı şekilde İtalya, konuk ettiği Kuzey Makedonya'ya 1-0 yenilerek, Dünya Kupası finallerine katılma şansını kaybetti. Peki bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Bugünkü maçlar 25 Mart 2022 Cuma hangileri? Süper Lig, İngiltere (Premier Lig), İspanya (La Liga), İtalya (Serie A), Almanya (Bundesliga) ve Fransa'daki (Ligue 1) maçlar, maç saati ve maçların yayınlanacağı kanallar.
Bu akşam hangi maçlar var? 25 Mart cuma maçlar hangi kanalda?
05.00 Meksika-ABD S Sport +
05.05 Kosta Rika-Kanada S Sport +
21.45 Romanya-Yunanistan S Sport 2
22.05 İskoçya-Türkiye A Spor
23.15 Fransa-Fildişi Sahili S Sport 2
26 Mart Cumartesi kimin maçı var, saat kaçta?
20.00 İrlanda-Belçika S Sport +
20.30 İngiltere-İsviçre S Sport
22.45 Hollanda-Danimarka S Sport 2
20 Mart Pazar hangi maçlar var?
23.05 Kanada-Jamaika S Sport +