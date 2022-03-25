Bugün maç var mı, kimin maçı var? Bu akşam oynanacak maçlar hangileri? 25 Mart Cuma maç programı:

Bu akşam kimin maçı var? A Milli Takımımız, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde Portekiz'e 3-1 mağlup olurken, İtalya, konuk ettiği Kuzey Makedonya'ya 1-0 yenilerek, aynen Türkiye’nin olduğu gibi Dünya Kupası finallerine katılma şansını kaybetti. Futbolseverler bugün kimin maçı olduğunu, bugünkü maçlar hangileri olduğunu merak ediyor. Peki Süper Lig maçları bugün var mı? Hangi maç hangi kanalda? Bugün maç oynanacak mı? 25 Mart 2022 Cuma Süper Lig, Premier Lig, La Lig, Serie A, Bundesliga ve Ligue 1 maçları…