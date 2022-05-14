Bugün kimin maçı var hangi maçlar var? Akşama hangi maçlar oynanacak, maç saat kaçta? 14 - 15 Mayıs 2022 maç programı:
Süper Lig maçlarının yanında, Avrupa Şampiyonlar Lgi, Avrupa Lig maçlarının yanında Premier Lig, La Liga, Serie A, Bundesliga ve Ligue 1 maçları da futbolseverler tarafından merak ediliyor. Süper Lig’de 37. hafta maçları oynanacak. Küme düşmesi kesinleşen Göztepe, 37. haftada Beşiktaş ile evinde karşı karşıya gelirken Fenerbahçe ise VavaCars Fatih Karagümrük ile karşılaşacak. Peki bugün hangi maçlar var? Bugün kimin maçı var? Bu akşam hangi maçlar var, maç saat kaçta? Süper Lig, Premier Lig, La Liga, Serie A, Bundesliga ve Ligue 1 maçları hangi kanalda? İşte 14 - 15 Mayıs 2022 maç programı...
Süper Lig, İngiltere (Premier Lig), İspanya (La Liga), İtalya (Serie A), Almanya (Bundesliga) ve Fransa'daki (Ligue 1) maçlar, maç saati ve maçların yayınlanacağı kanallar futbolseverler tarafından araştırılıyor. Televizyon karşısına geçen vatandaşlar ya dizi izliyor ya da spor programı izliyor. Haliyle bugün maç var mı, maçların programı, hangi kanalda, saat kaçta olduğu araştırılıyor. 14 Mayıs 2022 Cumartesi günü beINSPORT, Tivibu, S Sport, TRT Spor, D-Smart, Bilyoner TV ve Exxen yayın akışını; Süper Lig, TFF 1. Lig, Ziraat Kupası, İngiltere, Fransa, İspanya, Avrupa Ligi, Şampiyonlar Ligi günün maç listesini sizler için derleyip bir spor ekranı oluşturduk. İşte Süper Lig, Premier Lig, La Liga, Serie A, Bundesliga ve Ligue 1 maçları…
Bugün kimin maçı var? (14 Mayıs 2022 Cumartesi)
16.00 Empoli-Salernitana S Sport 2
19.00 Udinese-Spezia S Sport
19.00 Verona-Torino S Sport 2
21.45 Roma-Venezia S Sport 2
15 Mayıs Pazar kimin maçı var?
02.30 Philadelphia Union-NY Red Bulls S Sport 2
13.30 Bologna-Sassuolo S Sport 2
14.00 Tottenham-Burnley S Sport
16.00 Napoli-Genoa S Sport 2
16.00 West Ham-Manchester City S Sport
18.30 Everton-Brentford S Sport
19.00 Milan-Atalanta S Sport 2
19.30 Atletico Madrid-Sevilla Spor Smart 2
19.30 Cadiz-Real Madrid Spor Smart
21.45 Cagliari-Inter S Sport 2