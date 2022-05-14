Bugün kimin maçı var hangi maçlar var? Akşama hangi maçlar oynanacak, maç saat kaçta? 14 - 15 Mayıs 2022 maç programı:

Süper Lig maçlarının yanında, Avrupa Şampiyonlar Lgi, Avrupa Lig maçlarının yanında Premier Lig, La Liga, Serie A, Bundesliga ve Ligue 1 maçları da futbolseverler tarafından merak ediliyor. Süper Lig’de 37. hafta maçları oynanacak. Küme düşmesi kesinleşen Göztepe, 37. haftada Beşiktaş ile evinde karşı karşıya gelirken Fenerbahçe ise VavaCars Fatih Karagümrük ile karşılaşacak. Peki bugün hangi maçlar var? Bugün kimin maçı var? Bu akşam hangi maçlar var, maç saat kaçta? Süper Lig, Premier Lig, La Liga, Serie A, Bundesliga ve Ligue 1 maçları hangi kanalda? İşte 14 - 15 Mayıs 2022 maç programı...