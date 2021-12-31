Bugün kimin maçı var? Bugün oynanacak maçlar hangileri 31 Aralık 2021 cuma maç saatleri
Hafta sonu oynanacak maçlar hangileri? Futbolseverler cuma, cumartesi ve Pazar günleri oynanacak maçları araştırmaya başladı. Peki, bu hafta hangi maçlar var? Süper Lig’de bu hafta maç var mı?
Futbolseverler futbol dolu bir hafta sonu için haftanın programını araştırmaya başladı. Peki, bu hafta hangi maçlar var?
Bugün kimin maçı var? Bugün oynanacak maçlar hangileri 31 Aralık 2021 cuma maç saatleri
Süper Lig’de ilk yarı tamamlandı. Bu sebeple hafta sonu Süper Lig’de maç oynanmayacak. Bu hafta diğer ligde oynanacak maçlar şöyle:
31 Aralık Cuma
18.15 Valencia-Espanyol Sport Smart
1 Ocak Cumartesi
15.30 Arsenal - Manchester City S Sport
18.00 Watford - Tottenham S Sport
18.00 Leicester City - Norwich S Sport
20.30 Crystal Palace - WesthamS Sport
2 Ocak Pazar
16.00 Getafe - Real Madrid Spor Smart
17.00 Brentford - Aston Villa A Spor, S Sport
17.00 Everton - Brighton S Sport
17.00 Leeds United - Burnley S Sport
17.00 Southampton - Newcastle S Sport
18.15 Elche - Granada Spor Smart
18.15 Atletico Madrid - Rayo VallecanoSport Smar
19.30 Liverpool - Chelsea S Sport
20.30 Alaves - Real Sociedad Sport Smart
20.30 Real Betis - Celta Vigo Sport Smart
23.00 Mallorca - Barcelona Sport Smart
Süper Lig’de ilk devre 19.hafta maçlarıyla tamamlandı. Ligde ikinci yarı 20.hafta maçlarıyla 7 Ocak Cuma günü başlayacak.
20. hafta
7 Ocak Cuma:
20.00 Trabzonspor-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor
8 Ocak Cumartesi
13.30 Gaziantep FK-VavaCars Fatih Karagümrük
16.00 Kasımpaşa-Atakaş Hatayspor
16.00 Aytemiz Alanyaspor-Medipol Başakşehir
19.00 Galatasaray-GZT Giresunspor
9 Ocak Pazar
13.30 İttifak Holding Konyaspor-Demir Grup Sivasspor
16.00 Yukatel Kayserispor-Altay
16.00 Göztepe-Fraport TAV Antalyaspor
19.00 Çaykur Rizespor-Beşiktaş
10 Ocak Pazartesi
20.00 Fenerbahçe-Adana Demirspor