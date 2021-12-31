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Spor Bugün kimin maçı var? Bugün oynanacak maçlar hangileri 31 Aralık 2021 cuma maç saatleri
Spor

Bugün kimin maçı var? Bugün oynanacak maçlar hangileri 31 Aralık 2021 cuma maç saatleri

Hafta sonu oynanacak maçlar hangileri? Futbolseverler cuma, cumartesi ve Pazar günleri oynanacak maçları araştırmaya başladı. Peki, bu hafta hangi maçlar var? Süper Lig’de bu hafta maç var mı?

Yeniakit Publisher
2021-12-31 11:14:00 -
Bugün kimin maçı var? Bugün oynanacak maçlar hangileri 31 Aralık 2021 cuma maç saatleri

Futbolseverler futbol dolu bir hafta sonu için haftanın programını araştırmaya başladı. Peki, bu hafta hangi maçlar var?

Bugün kimin maçı var? Bugün oynanacak maçlar hangileri 31 Aralık 2021 cuma maç saatleri

Süper Lig’de ilk yarı tamamlandı. Bu sebeple hafta sonu Süper Lig’de maç oynanmayacak. Bu hafta diğer ligde oynanacak maçlar şöyle:

31 Aralık Cuma

18.15 Valencia-Espanyol              Sport Smart

1 Ocak Cumartesi

15.30 Arsenal - Manchester City               S Sport

18.00 Watford - Tottenham        S Sport

18.00 Leicester City - Norwich   S Sport

20.30 Crystal Palace - WesthamS Sport

2 Ocak Pazar

16.00 Getafe - Real Madrid         Spor Smart

17.00 Brentford - Aston Villa       A Spor, S Sport

17.00 Everton - Brighton              S Sport

17.00 Leeds United - Burnley     S Sport

17.00 Southampton - Newcastle              S Sport

18.15 Elche - Granada   Spor Smart

18.15 Atletico Madrid - Rayo VallecanoSport Smar

19.30 Liverpool - Chelsea             S Sport

20.30 Alaves - Real Sociedad      Sport Smart

20.30 Real Betis - Celta Vigo       Sport Smart

23.00 Mallorca - Barcelona          Sport Smart

Süper Lig’de ilk devre 19.hafta maçlarıyla tamamlandı. Ligde ikinci yarı 20.hafta maçlarıyla 7 Ocak Cuma günü başlayacak. 

20. hafta

7 Ocak Cuma:

20.00 Trabzonspor-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor

8 Ocak Cumartesi

13.30 Gaziantep FK-VavaCars Fatih Karagümrük

16.00 Kasımpaşa-Atakaş Hatayspor

16.00 Aytemiz Alanyaspor-Medipol Başakşehir

19.00 Galatasaray-GZT Giresunspor

9 Ocak Pazar

13.30 İttifak Holding Konyaspor-Demir Grup Sivasspor

16.00 Yukatel Kayserispor-Altay

16.00 Göztepe-Fraport TAV Antalyaspor

19.00 Çaykur Rizespor-Beşiktaş

10 Ocak Pazartesi

20.00 Fenerbahçe-Adana Demirspor

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