Bugün kimin maçı var? Bugün oynanacak maçlar hangileri? 26 Aralık Pazar maçları
Bugün oynanacak malar kimin? Bugün oynanacak futbol maçları ne zaman, saat kaçta? Bugün maçlar var mı, bugün maç kaçta? soruları Süper Lig 19. hafta karşılaşmalarını canlı takip etmek isteyen futbolseverler tarafından merak edilmekte. Süper Lig’de 19. haftasındaki maçında lider Trabzonspor ile Medipol Başakşehir 0-0 berabere kaldı. Galatasaray konuk ettiği Fraport TAV Antalyaspor'u 2-0 yendi. Böylelikle GS, 7 hafta sonra galibiyet sevinci yaşadı. Peki bugün kimin maçı var? Bugün hangi maçlar var? İşte 26 Aralık Pazar bugün oynanacak maçlar ve saatleri.
Galatasaray, Süper Lig'in 19. haftasında, Fraport TAV Antalyaspor'u konuk etti. GS, Fraport TAV Antalyaspor'u 2-0 yendi. Süper Lig'de ilk yarının son haftasında lider Trabzonspor ile Medipol Başakşehir 0-0 berabere kaldı. Süper Lig'in 19'uncu ve ilk yarının son haftasında Kasımpaşa, sahasında Altay'ı 2-0 mağlup etti.
Bugün kimin maçı var?
Süper Lig’de bugün hangi maçlar var? İşte 26 Aralık Pazar maçları:
Süper Lig 26 Aralık Pazar bugün maçları saat kaçta?
13.30 Çaykur Rizespor-Gaziantep FK (Çaykur Didi)
16.00 Göztepe-Adana Demirspor (Gürsel Aksel)
16.00 Aytemiz Alanyaspor-VavaCars Fatih Karagümrük (Bahçeşehir Okulları)
19.00 Fenerbahçe-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (Ülker)
27 Aralık Pazartesi hangi maçlar var?
Yarın hangi maçlar var? Yarın kimin maçı var?
20.00 Yukatel Kayserispor-Demir Grup Sivasspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
20.00 İttifak Holding Konyaspor-Beşiktaş (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
1. Lig bugün kimin maçı var?
13.30 Bereket Sigorta Ümraniyespor-Gençlerbirliği (Ümraniye Belediyesi Şehir)
16.00 Yılport Samsunspor-Tuzlaspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)
19.00 Eyüpspor-Balıkesirspor (Eyüp)
19.00 MKE Ankaragücü-Ankara Keçiörengücü (Eryaman)
TFF 2. Lig bugünkü maçlar hangileri
13.00 Pendikspor-Amed Sportif Faaliyetler (Pendik)
13.00 Uşakspor-Pazarspor (Uşak 1 Eylül)
13.00 Kırşehir Belediyespor-Kırklarelispor (Kırşehir Ahi)
13.00 Nazilli Belediyespor-Şanlıurfaspor (Nazilli)
13.00 Anagold 24Erzincanspor-Karatay Termal 1922 Konyaspor (Mustakil Atletizm Pisti Sahası)
13.00 Tarsus İdman Yurdu-Bucaspor 1928 (Tarsus)
13.00 Isparta 32-Criptoswaps Zonguldak Kömürspor (Isparta Atatürk)
Kırmızı Grup bugün hangi takımın maçı var?
26 Aralık Pazar:
13.00 Etimesgut Belediyespor-Serik Belediyespor (Sincan 15 Temmuz Milli Birlik)
13.00 Hekimoğlu Trabzon-Ankaraspor (Ortahisar Yavuz Selim)
13.00 İnegölspor-Somaspor (İnegöl)
13.00 Niğde Anadolu-Silahtaroğlu Vanspor (Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Kampüs)
13.00 Adıyaman FK-Bodrumspor (Adıyaman Atatürk)
13.00 Afjet Afyonspor-Çorum FK (Zafer)
13.00 Diyarbekirspor-Sarıyer (Diyarbakır)
13.00 Ergene Velimeşespor-An Zentrum Bayburt Özel İdare (Mustafa Kemal Atatürk)
14.00 Sakaryaspor-Sivas Belediyespor (Yeni Sakarya Atatürk)
TFF 3. Lig hangi maçlar var?
2. Grup:
26 Aralık Pazar:
12.00 Alagöz Holding Iğdır FK-Kızılcabölükspor (Iğdır)
13.00 Bayrampaşa-Hacettepe (Bayrampaşa Çetin Emeç)
13.00 Harput Dibek Elazığ Karakoçan FK-68 Aksaray Belediyespor (Elazığ Doğukent)
13.00 İskenderunspor-Kuşadasıspor (İskenderun 5 Temmuz)
13.00 52 Orduspor-Beyoğlu Yeni Çarşı FK (Yeni Ordu)
13.00 Altındağspor-Redoks Darıca Gençlerbirliği (Çubuk)
13.00 Çarşambaspor-Bitexen Düzcespor (Çarşamba)
13.00 Siirt İl Özel İdaresi-Başkent Üniversitesi Alanya Kestelspor (Siirt Atatürk)
Süper Lig 25 Aralık Cumartesi maç sonuçları
Kasımpaşa 2-0 Altay (Recep Tayyip Erdoğan)
Galatasaray 2-0 Fraport TAV Antalyaspor (Nef)
GZT Giresunspor 0-1 Atakaş Hatayspor (Çotanak)
Trabzonspor 0-0 Medipol Başakşehir (Medical Park)