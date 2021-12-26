Bugün kimin maçı var? Bugün oynanacak maçlar hangileri? 26 Aralık Pazar maçları

Bugün oynanacak malar kimin? Bugün oynanacak futbol maçları ne zaman, saat kaçta? Bugün maçlar var mı, bugün maç kaçta? soruları Süper Lig 19. hafta karşılaşmalarını canlı takip etmek isteyen futbolseverler tarafından merak edilmekte. Süper Lig’de 19. haftasındaki maçında lider Trabzonspor ile Medipol Başakşehir 0-0 berabere kaldı. Galatasaray konuk ettiği Fraport TAV Antalyaspor'u 2-0 yendi. Böylelikle GS, 7 hafta sonra galibiyet sevinci yaşadı. Peki bugün kimin maçı var? Bugün hangi maçlar var? İşte 26 Aralık Pazar bugün oynanacak maçlar ve saatleri.