Bugün kimin maçı var? Bu akşam hangi maç var, maç saat kaçta hangi kanala? 24 Mart maç programı...
A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı final maçında deplasmanda Portekiz’e konuk olacak. Portekiz-Türkiye maçı 22.45'te TRT 1’de canlı yayınlanacak. Futbolseverler, Ronaldo-Burak Yılmaz kapışmasını büyük bir keyifle izleyecek. Maç tutkunları bir yandan da bugün hangi maçlar var, bugün kimin maçı var? Bugün oynanacak maçlar hangileri? Maçlar hangi kanalda, maç saati kaç? gibi soruların cevabını arıyor. Peki bu akşam hangi maç var, kimin maçı var? Bu akşamki maçlar ne zaman saat kaçta?
Bugün hangi maçlar var? Play-off finalinin kazananı Katar'da 21 Kasım-18 Aralık tarihlerinde düzenlenecek 2022 FIFA Dünya Kupası'na adını yazdıracak. A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde bugün deplasmanda Portekiz ile karşı karşıya gelecek. Futbolseverler TRT 1’de Portekiz-Türkiye maçını canlı izleyecek. Diğer yandan Süper Lig bu hafta maçları ne zaman oynacağının yanında, İngiltere (Premier Lig), İspanya (La Liga), İtalya (Serie A), Almanya (Bundesliga) ve Fransa'daki (Ligue 1) maçlar, maç saati ve maçların yayınlanacağı kanallar da merak ediliyor. İşte Süper Lig, Premier Lig, La Lig, Serie A, Bundesliga ve Ligue 1 maçları…
Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var?
21.30 Macaristan-Sırbistan S Sport +
22.45 Portekiz-Türkiye TRT 1
22.45 İsveç-Çekya S Sport 2
22.45 İtalya-Kuzey Makedonya S Sport
Bugün maç hangi kanalda saat kaçta?
12:10 Avustralya – Japonya 2022 Dünya Kupasi Eleme Bilyoner TV
14:00 Güney Kore – İran 2022 Dünya Kupasi Eleme Smart Spor2
15:00 Lübnan – Suriye 2022 Dünya Kupasi Eleme Spor Smart, Smart Spor HD
15:00 Vietnam – Umman 2022 Dünya Kupasi Eleme Bilyoner
18:00 Çin – Suudi Arabistan 2022 Dünya Kupasi Eleme Spor Smart, Smart Spor HD
19:00 Sırbistan – Kuzey Makedonya UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri Bilyoner
19:30 İsrail – Polonya UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri Bilyoner
20:00 Irak – BAE 2022 Dünya Kupasi Eleme Smart Spor 2,Spor Smart 2
21:30 Macaristan – Sırbistan Hazırlık Maçı S Sport Plus
22:45 Portekiz – Türkiye 2022 Dünya Kupasi Eleme TRT 1, CBC Sport
22:45 Galler – Avusturya 2022 Dünya Kupasi Eleme UEFA.tv
22:45 İsveç – Çekya 2022 Dünya Kupasi Eleme S Sport 2, S Sport Plus
22:45 İtalya – Kuzey Makedonya 2022 Dünya Kupasi Eleme S Sport 2, S Sport Plus
22:45 Fransa – Faroe Adaları UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri Bein Sports 2