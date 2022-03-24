Bugün kimin maçı var? Bu akşam hangi maç var, maç saat kaçta hangi kanala? 24 Mart maç programı...

A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı final maçında deplasmanda Portekiz’e konuk olacak. Portekiz-Türkiye maçı 22.45'te TRT 1’de canlı yayınlanacak. Futbolseverler, Ronaldo-Burak Yılmaz kapışmasını büyük bir keyifle izleyecek. Maç tutkunları bir yandan da bugün hangi maçlar var, bugün kimin maçı var? Bugün oynanacak maçlar hangileri? Maçlar hangi kanalda, maç saati kaç? gibi soruların cevabını arıyor. Peki bu akşam hangi maç var, kimin maçı var? Bu akşamki maçlar ne zaman saat kaçta?