  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Bugün kimin maçı var? 9 Haziran Perşembe hangi maçlar var?
Spor

Bugün kimin maçı var? 9 Haziran Perşembe hangi maçlar var?

Bugün hangi maçlar oynanacak? Futbolseverler 9 Haziran Perşembe günü hangi maçların oynanacağını, söz konusu maçların hangi kanallardan naklen yayımlanacağını araştırıyor. Peki, bugün maç var mı? 9 Haziran Perşembe günün maçları:

Yeniakit Publisher
2022-06-09 10:51:00 -
Bugün kimin maçı var? 9 Haziran Perşembe hangi maçlar var?

Yaz aylarıyla birlikte uluslar arası müsabakalar daha çok merak ediliyor. UEFA Uluslar Ligi ve Afrika Uluslar Kupası’nda heyecan devam ederken hangi maçların ülkemizde naklen yayımlanacağı merak ediliyor. Peki, bugün kimin maçı var?

Bugün kimin maçı var? 9 Haziran Perşembe hangi maçlar var?

UEFA Uluslar A Ligi Grup 2

21.45 Portekiz-Çekya    S Sport

21.45 İsviçre-İspanya     S Sport, CBC Sport

UEFA Uluslar B Ligi Grup 4

21.45 Norveç-Slovenya

21.45 İsveç-Sırbistan

UEFA Uluslar C Ligi Grup 2

21.45 Kosova-Kuzey İrlanda

21.45 Yunanistan-Güney Kıbrıs

UEFA Uluslar C Ligi Grup 4

21.45 Cebelitarık-Bulgaristan    

21.45 Makedenyo-Gürcistan

UEFA Uluslar D Ligi-Grup 2

21.45 Malta-Estonya     

Afrika Uluslar Kupası Elemeleri Grup A

19.00 Nijerya-Sierra Leone         Bilyoner

19.00 Gine Bissau-Sao Tome                     

Afrika Uluslar Kupası Elemeleri Grup C

16.00 Burundi-Kamerun              Bilyoner

Afrika Uluslar Kupası Elemeleri Grup D

19.00 Gine-Malavi          Bilyoner

19.00 Etiyopya-Mısır      Bilyoner

Afrika Uluslar Kupası Elemeleri Grup G

16.00 Güney Sudan-Mali

Afrika Uluslar Kupası Elemeleri Grup H

20.00 Lesotho-Fildişi Sahili           Bilyoner

Afrika Uluslar Kupası Grup K

22.00 Fas-Güney AfrikaBilyoner

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23