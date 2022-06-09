Bugün kimin maçı var? 9 Haziran Perşembe hangi maçlar var?
Bugün hangi maçlar oynanacak? Futbolseverler 9 Haziran Perşembe günü hangi maçların oynanacağını, söz konusu maçların hangi kanallardan naklen yayımlanacağını araştırıyor. Peki, bugün maç var mı? 9 Haziran Perşembe günün maçları:
Yaz aylarıyla birlikte uluslar arası müsabakalar daha çok merak ediliyor. UEFA Uluslar Ligi ve Afrika Uluslar Kupası’nda heyecan devam ederken hangi maçların ülkemizde naklen yayımlanacağı merak ediliyor. Peki, bugün kimin maçı var?
Bugün kimin maçı var? 9 Haziran Perşembe hangi maçlar var?
UEFA Uluslar A Ligi Grup 2
21.45 Portekiz-Çekya S Sport
21.45 İsviçre-İspanya S Sport, CBC Sport
UEFA Uluslar B Ligi Grup 4
21.45 Norveç-Slovenya
21.45 İsveç-Sırbistan
UEFA Uluslar C Ligi Grup 2
21.45 Kosova-Kuzey İrlanda
21.45 Yunanistan-Güney Kıbrıs
UEFA Uluslar C Ligi Grup 4
21.45 Cebelitarık-Bulgaristan
21.45 Makedenyo-Gürcistan
UEFA Uluslar D Ligi-Grup 2
21.45 Malta-Estonya
Afrika Uluslar Kupası Elemeleri Grup A
19.00 Nijerya-Sierra Leone Bilyoner
19.00 Gine Bissau-Sao Tome
Afrika Uluslar Kupası Elemeleri Grup C
16.00 Burundi-Kamerun Bilyoner
Afrika Uluslar Kupası Elemeleri Grup D
19.00 Gine-Malavi Bilyoner
19.00 Etiyopya-Mısır Bilyoner
Afrika Uluslar Kupası Elemeleri Grup G
16.00 Güney Sudan-Mali
Afrika Uluslar Kupası Elemeleri Grup H
20.00 Lesotho-Fildişi Sahili Bilyoner
Afrika Uluslar Kupası Grup K
22.00 Fas-Güney AfrikaBilyoner