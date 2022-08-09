  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Bugün kimin maçı var? 9 Ağustos Salı kimin hangi takımların maçı var?
Spor

Bugün kimin maçı var? 9 Ağustos Salı kimin hangi takımların maçı var?

Futbolseverler 9 Ağustos Salı günü hangi maçların oynanacağını araştırmaya başladı. Peki, bugün kimin maçı var? Şampiyonlar Ligi’nde bugün kimin maçı var?

Yeniakit Publisher
2022-08-09 00:00:00 -
Bugün kimin maçı var? 9 Ağustos Salı kimin hangi takımların maçı var?

Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi’nde bugün hangi takımların maçları olduğu araştırılmaya başlandı. Peki, bugün hangi takımların maçları var?

Bugün kimin maçı var? 9 Ağustos Salı kimin hangi takımların maçı var?

AFC Kupası

14.00 PSM Makassar-Kedah       Spor Smart

UEFA Şampiyonlar Ligi 3.Ön Eleme Turu

19.00 Zalgiris Vilnius-Bodo Glimt              Bilyoner

20.00 Pyunik FC-Kızılyıldız            Bilyoner

20.00 Viktoria Plzen-Sheriff Tiraspol       Bilyoner

20.00 Apollon-Maccabi Haifa      Bilyoner

20.45 FC Midtjlland-Benfica        Bilyoner

21.00 Ferencvaros-Karadağ        CBC Sports, Bilyoner

21.00 Dinamo Zagreb-Ludogorets           Bilyoner

21.30 PSV-Monaco         Bilyoner

21.30 Sturm Graz-Dinamo KievBilyoner

21.45 Glasgow Rangers-St.Gilloise          Bilyoner

UEFA Avrupa Ligi 3.Ön Eleme Turu

22.00 Shkupi-Shamrock RoversBilyoner

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3.Ön Eleme Turu

19.00 Gzira-Wolfsberger              Bilyoner

21.00 B36 Torshavn-Viborg         Bilyoner

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23