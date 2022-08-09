Bugün kimin maçı var? 9 Ağustos Salı kimin hangi takımların maçı var?
Futbolseverler 9 Ağustos Salı günü hangi maçların oynanacağını araştırmaya başladı. Peki, bugün kimin maçı var? Şampiyonlar Ligi’nde bugün kimin maçı var?
Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi’nde bugün hangi takımların maçları olduğu araştırılmaya başlandı. Peki, bugün hangi takımların maçları var?
Bugün kimin maçı var? 9 Ağustos Salı kimin hangi takımların maçı var?
AFC Kupası
14.00 PSM Makassar-Kedah Spor Smart
UEFA Şampiyonlar Ligi 3.Ön Eleme Turu
19.00 Zalgiris Vilnius-Bodo Glimt Bilyoner
20.00 Pyunik FC-Kızılyıldız Bilyoner
20.00 Viktoria Plzen-Sheriff Tiraspol Bilyoner
20.00 Apollon-Maccabi Haifa Bilyoner
20.45 FC Midtjlland-Benfica Bilyoner
21.00 Ferencvaros-Karadağ CBC Sports, Bilyoner
21.00 Dinamo Zagreb-Ludogorets Bilyoner
21.30 PSV-Monaco Bilyoner
21.30 Sturm Graz-Dinamo KievBilyoner
21.45 Glasgow Rangers-St.Gilloise Bilyoner
UEFA Avrupa Ligi 3.Ön Eleme Turu
22.00 Shkupi-Shamrock RoversBilyoner
UEFA Avrupa Konferans Ligi 3.Ön Eleme Turu
19.00 Gzira-Wolfsberger Bilyoner
21.00 B36 Torshavn-Viborg Bilyoner