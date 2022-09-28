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Spor Bugün kimin maçı var? 28 Eylül Çarşamba günün maçları:
Spor

Bugün kimin maçı var? 28 Eylül Çarşamba günün maçları:

Ziraat Türkiye Kupası'nda ikinci eleme turu heyecanı devam ediyor. Bu sebeple futbolseverler bugün hangi takımların maçları olduğunu araştırıyor. Peki, Türkiye Kupası maçlarını hangi kanal veriyor?

Yeniakit Publisher
2022-09-28 00:03:00 -
Bugün kimin maçı var? 28 Eylül Çarşamba günün maçları:

Futbolseverler 28 Eylül Çarşamba günü hangi liglerde maçların oynanacağını, bugün Türkiye Kupası'nda maç olup olmadığını merak ediyor. Peki, bugün kimin maçı var?

Bugün kimin maçı var? 28 Eylül Çarşamba günün maçları:

13.00 Kastamonuspor-Nevşehir Bld       A Spor

14.00 Pazarspor-M. Fosfatspor

14.00 Adıyaman FK-Bartınspor

14.30 Kırşehir Bld-Kilis Bld

14.30 Serik Bld-1954 Kelkit

14.30 Niğde Anadolu-Yomraspor

14.30 Ankara Demir-Karaman FK

14.30 1922 Konyaspor-Karaköprü Bld

14.30 Etimesgut Bld-Yalovaspor

15.00 Kırklarelispor-Siirt İÖİ        A Spor

15.00 Sarıyer-Tepecikspor

15.00 Çatalcaspor-Sapanca

15.00 Nazilli Bld-Şile Yıldız

15.00 E. Velimeşe-Karakoçan FK

15.00 Uşakspor-Arguvanspor

15.00 Afyonspor-Eynesil Blds

15.00 Kuşadasıspor-Bulvarspor

17.30 Şanlıurfaspor-Karşıyaka    A Spor

20.00 Bursaspor-Boyabat 1868  A Spor

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