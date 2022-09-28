Bugün kimin maçı var? 28 Eylül Çarşamba günün maçları:
Ziraat Türkiye Kupası'nda ikinci eleme turu heyecanı devam ediyor. Bu sebeple futbolseverler bugün hangi takımların maçları olduğunu araştırıyor. Peki, Türkiye Kupası maçlarını hangi kanal veriyor?
Futbolseverler 28 Eylül Çarşamba günü hangi liglerde maçların oynanacağını, bugün Türkiye Kupası'nda maç olup olmadığını merak ediyor. Peki, bugün kimin maçı var?
Bugün kimin maçı var? 28 Eylül Çarşamba günün maçları:
13.00 Kastamonuspor-Nevşehir Bld A Spor
14.00 Pazarspor-M. Fosfatspor
14.00 Adıyaman FK-Bartınspor
14.30 Kırşehir Bld-Kilis Bld
14.30 Serik Bld-1954 Kelkit
14.30 Niğde Anadolu-Yomraspor
14.30 Ankara Demir-Karaman FK
14.30 1922 Konyaspor-Karaköprü Bld
14.30 Etimesgut Bld-Yalovaspor
15.00 Kırklarelispor-Siirt İÖİ A Spor
15.00 Sarıyer-Tepecikspor
15.00 Çatalcaspor-Sapanca
15.00 Nazilli Bld-Şile Yıldız
15.00 E. Velimeşe-Karakoçan FK
15.00 Uşakspor-Arguvanspor
15.00 Afyonspor-Eynesil Blds
15.00 Kuşadasıspor-Bulvarspor
17.30 Şanlıurfaspor-Karşıyaka A Spor
20.00 Bursaspor-Boyabat 1868 A Spor