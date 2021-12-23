Bugün kimin maçı var? 23 Aralık Perşembe bugün hangi maçlar var? Bugün maç kaçta?

Bugün kimin maçı var, bugün bu akşam maç var mı soruları hemen hemen her hafta maç günlerinde "Bugün maç var mı?" sorusunun yanıtını merak eden futbolseverler tarafından araştırılmaya devam ediyor.

Süper Lig'in 18. haftasında Adana Demirspor, sahasında Galatasaray'ı 2-0 yendi. Adana Demirspor sahasında Galatasaray’ı 2-0 yendi. Diğer karşılaşmalarda Altay, ağırladığı Trabzonspor’a 1-2 yenilirken,, Kasımpaşa deplasmanda Antalyaspor ile 1-1 eşitlik olarak sahadan ayrıldı. Başakşehir evinde Giresunspor’u 3-1 yendi. Gaziantep evinde Alanyaspor’u 2-1 yenerken, Fenerbahçe deplasmanda Karabük ile 1-1 eşitlik ile sahadan ayrıldı. Hatayspor evinde Konyaspor’a 1-3 yenilirken, Sivasspor, Rizespor ise 1-1 eşitli ile yeşil sahadan ayrıldı. Futbolseverler Süper Lig 18. haftanın bugün oynanacak son maçlarını merak ediyor. Peki bugün kimin maçı var? Bugün hangi maçlar var? Bugün oynanacak maçlar hangileri? Süper Lig 18. hafta 23 Aralık Perşembe bugünkü maçlar hangileri?

Bugün hangi maçlar var?

17.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Yukatel Kayserispor (Yeni Malatya)

20.00 Beşiktaş-Göztepe (Vodafone Park)

Süper Lig puan durumu (22 Aralık 2021 maç sonuçları sonucu)