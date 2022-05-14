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Spor Bugün kimin maçı var? 14 Mayıs Cumartesi günün maçları
Spor

Bugün kimin maçı var? 14 Mayıs Cumartesi günün maçları

Futbol dolu bir cumartesi günü geçirmek isteyenler 'Bugün hangi ligde kimin maçı var?' sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, Süper Lig'de bugün kimin maçı var? Premier Lig, Bundesliga, La Liga maçları CANLI İZLE

Yeniakit Publisher
2022-05-14 01:31:00 -
Bugün kimin maçı var? 14 Mayıs Cumartesi günün maçları

14 Mayıs Cumartesi günü hangi liglerde hangi maçların oynanacağı merak ediliyor. Futbolseverler hangi maçların şifresiz kanalda yayımlanacağını araştırmaya başladı. Peki, bugün kimin maçı var?

Bugün kimin maçı var? 14 Mayıs Cumartesi günün maçları

Süper Lig

19.00 Yukatel Kayserispor-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor             beIN Sport 2

1.Lig

16.00 MKE Ankaragücü-Beypiliç Boluspor            TRT Spor, beIN Max 2

16.00 Bereket Sigorta Ümraniyespor-Altaş Denizlispor   TRT Spor, beIN Connect

16.00 ltınordu-Balıkesirspor TRT Spor, beIN Connect

16.00 Manisa FK-Tuzlaspor TRT Spor, beIN Connect

16.00 Eyüpspor-Kocaelispor TRT Türk, beIN Sports 3

16.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Ankara Keçiörengücü TRT Spor, beIN Connect

16.00 Yılport Samsunspor-İstanbulspor TRT Spor, beIN Connect

16.00 NasaDoge Menemenspor-Gençlerbirliği TRT Spor, beIN Max 1

16.00 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Bursaspor TRT Spor, beIN Sports 2

İngiltere FA Cup

18.45 Liverpool-Chelsea              tivibu Spor3, Bilyoner

İtalya Serie A

16.00 Empoli-Salernitana             S Sport

19.00 Udinese-Spezia    S Sport, Bilyoner

19.00 Verona-Torina      S Sport, Bilyoner

21.45 Roma-Venezia      S Sport, Bilyoner

Fransa Ligue 1

22.00 Bordeaux-LorientbeIN Connect, Bilyoner

22.00 Lyon-Nantes         beIN Connect, Bilyoner

22.00 Metz-Brest            beIN Connect, Bilyoner

22.00 Monaco-Brest      beIN Sport 4, Bilyoner

22.00 Montpellier-PSGbeIN Sports 2, Bilyoner

22.00 Nice-LillebeIN Max 1, Bilyoner

22.00 Rennes-MarsilyabeIN Sports 3, Bilyoner

22.00 St.Etienne-ReimsbeIN Max 2, Bilyoner

22.00 Strasbourg-Clermont        beIN Connect, Bilyoner

22.00 Troyes-Lens          beIN Connect, Bilyoner

İspanya La Liga

19.30 Espanyol-Valencia              Spor Smart

Almanya Bundesliga

16.30 Augburg-Greuther Fürthtivibu Spor, Bilyoner

16.30 Arminia Bielefeld-Leipzigtivibu Spor 4, Bilyoner

16.30 B.Dortmund-Herta BerlinbeIN Connect, tivibu spor3

16.30 B.Leverkusen-Freiburg     tivibu Spor, Bilyoner

16.30 Mainz-E.Frankfurt              tivibu spor, Bilyoner

16.30 Monchengladbach-Hoffenheim   tivibu Spor, Bilyoner

16.30 Stuttgart-Köln      tivibu spor 5, Bilyoner

16.30 Union Berlin-Bochum        tivibu spor, Bilyoner

16.30 Wolfsburg-Bayern Münihtivibu Spor,beIN Connect

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