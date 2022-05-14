Bugün kimin maçı var? 14 Mayıs Cumartesi günün maçları
Futbol dolu bir cumartesi günü geçirmek isteyenler 'Bugün hangi ligde kimin maçı var?' sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, Süper Lig'de bugün kimin maçı var? Premier Lig, Bundesliga, La Liga maçları CANLI İZLE
14 Mayıs Cumartesi günü hangi liglerde hangi maçların oynanacağı merak ediliyor. Futbolseverler hangi maçların şifresiz kanalda yayımlanacağını araştırmaya başladı. Peki, bugün kimin maçı var?
Bugün kimin maçı var? 14 Mayıs Cumartesi günün maçları
Süper Lig
19.00 Yukatel Kayserispor-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor beIN Sport 2
1.Lig
16.00 MKE Ankaragücü-Beypiliç Boluspor TRT Spor, beIN Max 2
16.00 Bereket Sigorta Ümraniyespor-Altaş Denizlispor TRT Spor, beIN Connect
16.00 ltınordu-Balıkesirspor TRT Spor, beIN Connect
16.00 Manisa FK-Tuzlaspor TRT Spor, beIN Connect
16.00 Eyüpspor-Kocaelispor TRT Türk, beIN Sports 3
16.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Ankara Keçiörengücü TRT Spor, beIN Connect
16.00 Yılport Samsunspor-İstanbulspor TRT Spor, beIN Connect
16.00 NasaDoge Menemenspor-Gençlerbirliği TRT Spor, beIN Max 1
16.00 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Bursaspor TRT Spor, beIN Sports 2
İngiltere FA Cup
18.45 Liverpool-Chelsea tivibu Spor3, Bilyoner
İtalya Serie A
16.00 Empoli-Salernitana S Sport
19.00 Udinese-Spezia S Sport, Bilyoner
19.00 Verona-Torina S Sport, Bilyoner
21.45 Roma-Venezia S Sport, Bilyoner
Fransa Ligue 1
22.00 Bordeaux-LorientbeIN Connect, Bilyoner
22.00 Lyon-Nantes beIN Connect, Bilyoner
22.00 Metz-Brest beIN Connect, Bilyoner
22.00 Monaco-Brest beIN Sport 4, Bilyoner
22.00 Montpellier-PSGbeIN Sports 2, Bilyoner
22.00 Nice-LillebeIN Max 1, Bilyoner
22.00 Rennes-MarsilyabeIN Sports 3, Bilyoner
22.00 St.Etienne-ReimsbeIN Max 2, Bilyoner
22.00 Strasbourg-Clermont beIN Connect, Bilyoner
22.00 Troyes-Lens beIN Connect, Bilyoner
İspanya La Liga
19.30 Espanyol-Valencia Spor Smart
Almanya Bundesliga
16.30 Augburg-Greuther Fürthtivibu Spor, Bilyoner
16.30 Arminia Bielefeld-Leipzigtivibu Spor 4, Bilyoner
16.30 B.Dortmund-Herta BerlinbeIN Connect, tivibu spor3
16.30 B.Leverkusen-Freiburg tivibu Spor, Bilyoner
16.30 Mainz-E.Frankfurt tivibu spor, Bilyoner
16.30 Monchengladbach-Hoffenheim tivibu Spor, Bilyoner
16.30 Stuttgart-Köln tivibu spor 5, Bilyoner
16.30 Union Berlin-Bochum tivibu spor, Bilyoner
16.30 Wolfsburg-Bayern Münihtivibu Spor,beIN Connect