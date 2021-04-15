Bugün kaç koronavirüs vakası var? 15 Nisan koronavirüs vaka sayısı
Bugün kaç kişi koronavirüsten vefat etti? Koronavirüs salgınında Türkiye 3., İstanbul ise 4.pikini yaşıyor. Salgında hem vakalar hem de ölümler artmaya devam ediyor. Bu sebeple pek çok kişi günlük vaka sayısını araştırmaya başladı. Peki, bugün kaç kişi korona oldu?
Türkiye’nin koronavirüs ile mücadelesi sürüyor. Salgında son dönemde artan vakalar sebebiyle pek çok kısıtlama kararı alındı. Peki, bugün kaç kişi koronadan öldü?
Bugün kaç koronavirüs vakası var? 15 Nisan koronavirüs vaka sayısı
Türkiye'de son 24 saatte 318 bin 217 Kovid-19 testi yapıldı, 61 bin 400 kişinin testi pozitif çıktı, 297 kişi hayatını kaybetti.
Ağır hasta 3 bin 80 oldu, 54 bin 894 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3 milyon 535 bin 40'a yükseldi.