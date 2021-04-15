Bugün kaç koronavirüs vakası var? 15 Nisan koronavirüs vaka sayısı

Bugün kaç kişi koronavirüsten vefat etti? Koronavirüs salgınında Türkiye 3., İstanbul ise 4.pikini yaşıyor. Salgında hem vakalar hem de ölümler artmaya devam ediyor. Bu sebeple pek çok kişi günlük vaka sayısını araştırmaya başladı. Peki, bugün kaç kişi korona oldu?