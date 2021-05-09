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Sağlık Bugün kaç korona vakası var? 9 Mayıs korona tablosu
Sağlık

Bugün kaç korona vakası var? 9 Mayıs korona tablosu

Kaç kişi koronavirüsten vefat etti? Sağlık Bakanlığı 9 Mayıs 2021’e ait güncel koronavirüs vaka tablosunu açıkladı. Peki, bugün kaç korona varası var? Koronavirüs güncel vaka sayısı

Yeniakit Publisher
2021-05-09 21:31:00 -
Bugün kaç korona vakası var? 9 Mayıs korona tablosu

Koronavirüs salgınında vakalar düşmeye başladı. Pek çok kişi bugün tespit edilen vaka sayısını araştırıyor. Peki, bugün kaç vaka var?

Bugün kaç korona vakası var? 9 Mayıs korona tablosu

Son 24 saatte 197 bin 468 Kovid-19 testi yapıldı, 15 bin 191 kişinin testi pozitif çıktı, 283 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 3 bin 81 oldu, 25 bin 694 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 716 bin 918'e yükseldi.

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