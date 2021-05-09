Koronavirüs salgınında vakalar düşmeye başladı. Pek çok kişi bugün tespit edilen vaka sayısını araştırıyor. Peki, bugün kaç vaka var?

Bugün kaç korona vakası var? 9 Mayıs korona tablosu

Son 24 saatte 197 bin 468 Kovid-19 testi yapıldı, 15 bin 191 kişinin testi pozitif çıktı, 283 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 3 bin 81 oldu, 25 bin 694 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 716 bin 918'e yükseldi.