Bugün kaç korona vakası var? 9 Mayıs korona tablosu
Kaç kişi koronavirüsten vefat etti? Sağlık Bakanlığı 9 Mayıs 2021’e ait güncel koronavirüs vaka tablosunu açıkladı. Peki, bugün kaç korona varası var? Koronavirüs güncel vaka sayısı
Koronavirüs salgınında vakalar düşmeye başladı. Pek çok kişi bugün tespit edilen vaka sayısını araştırıyor. Peki, bugün kaç vaka var?
Bugün kaç korona vakası var? 9 Mayıs korona tablosu
Son 24 saatte 197 bin 468 Kovid-19 testi yapıldı, 15 bin 191 kişinin testi pozitif çıktı, 283 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 3 bin 81 oldu, 25 bin 694 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 716 bin 918'e yükseldi.