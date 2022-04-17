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Yaşam Bugün hava nasıl olacak? İstanbul Ankara İzmir hava durumu
Yaşam

Bugün hava nasıl olacak? İstanbul Ankara İzmir hava durumu

Pazar günü hava nasıl? Meteoroloji Genel Müdürlüğü 17 Nisan Pazar günü için bazı illere şiddetli yağış uyarısında bulundu. Peki, bugün İstanbul’da yağmur var mı? İstanbul güncel hava durumu

Yeniakit Publisher
2022-04-17 06:48:00 -
Bugün hava nasıl olacak? İstanbul Ankara İzmir hava durumu

Hafta sonu için plan yapanların pek çoğu ‘Bugün hava nasıl olacak?’ sorusuna cevap arıyor. Peki, İstanbul’da bugün yağmur var mı?

Bugün hava nasıl olacak? İstanbul Ankara İzmir hava durumu

Meteorolojinin açıklamasına göre, bugün Marmara'nın batısı ve kuzey Ege'de görülecek sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanağın, akşam saatlerinden itibaren etkisini artırarak Kırklareli, Edirne, Tekirdağ çevreleri ile Avrupa Yakası ağırlıklı olmak üzere İstanbul, Çanakkale, Balıkesir'in kuzey ve batısı ile İzmir'in kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli (metrekareye 21-50 kilogram) olması bekleniyor.

Bu nedenle sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

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