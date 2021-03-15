Bugün hava nasıl olacak? Hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji yağmur yağacak mı?

Meteoroloji'nin açıkladığı 15 Mart Pazartesi son dakika hava durumu raporuna göre başta İstanbul olmak üzere ülkenin genelinde yağış bekleniyor. İşte güncel hava durumu raporu...

Bugün hava durumu nasıl? İstanbul'da ne zaman yağmur yağacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan son dakika 15 Mart hava durumu raporuna göre yurdun genelinde yağışlı hava hakim olacak. Yapılan son tahminlere göre, Ege ve Batı Akdeniz kıyılarında gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Özellikle Bingöl, Muş, Bitlis ve Tunceli çevrelerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar, yükseklerinde yer yer yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Bu doğrultuda sabah ve gece saatlerin don ve buzlanma olayı da medyana gelmesi beleniyor. İşte 15 Mart Pazartesi hava tahmini...

Marmara Bölgesi hava nasıl olacak?

Bölgede bulutlu hava hakim olsa da güney ve batısında yer yer yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra Çanakkale çevrelerinde yer yer yoğun olması bekleniyor.

ÇANAKKALE °C, 18°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

İSTANBUL °C, 16°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu

KIRKLARELİ °C, 15°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu

KOCAELİ °C, 20°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu

Ege Bölgesi hava nasıl olacak?

Bölge geneli parçalı bulutlu, kıyılarının ise yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu

İZMİR °C, 18°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

MANİSA °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 13°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Akdeniz Bölgesi hava nasıl olacak?

Bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak, batı kıyılarının ise ara ara gök gürültülü sağanak yağışlı olması tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden itibaren Antalya'nın batı kıyıları ile doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA °C, 17°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 17°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden itibaren batı kıyıları ile doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY °C, 15°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

İç Anadolu Bölgesi hava nasıl olacak?

Parçalı çok bulutlu ve bölge genelinin aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 12°C

Parçalı çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

ÇANKIRI °C, 12°C

Parçalı çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

ESKİŞEHİR °C, 17°C

Parçalı çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

NEVŞEHİR °C, 10°C

Parçalı çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

Batı Karadeniz Bölgesi hava nasıl olacak?

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren Sinop dışında bölge genelinin aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu

DÜZCE °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu

KASTAMONU °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu

ZONGULDAK °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu

Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi hava nasıl olacak?

Parçalı ve çok bulutlu hava hakimiyetini korurken, bölgenin iç kesimlerinin genellikle yağmur, yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde bulunan kar örtüsü dik yamaçlarda çığ oluşma riski bulunmaktadır.

ARTVİN °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve yüksekleri karla karışık yağmurlu

GÜMÜŞHANE °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve yüksekleri karla karışık yağmurlu

SAMSUN °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

Doğu Anadolu Bölgesi hava nasıl olacak?

Bölgenin Batı kesimlerinde yağmur, doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek yağışların öğle saatlerinden sonra Bingöl, Muş, Bitlis ve Tunceli çevrelerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar, yükseklerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Yaşanacak olası don ve buzlanma olaylarına karşın tedbirli olunmalı

ERZURUM °C, 4°C

Parçalı çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

HAKKARİ °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KARS °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı

VAN °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

Güney Doğu Anadolu Bölgesi hava nasıl olacak?

Parçalı ve çok bulutlu, batısı ile zamanla bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 10°C

Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SİİRT °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 13°C

Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.