Bugün hava nasıl olacak? 10 Haziran Cuma hava durumu:
Yurdun büyük bölümü günlerdir yağışlı havanın etkisi altında. Özellikle başkent Ankara günlerdir sağanak yağışa teslim durumda. Bu sebeple yeni günle birlikte havanın nasıl olacağı araştırılıyor. Peki, 10 Haziran Cuma hava nasıl olur?
Yeni günle birlikte pek çok kişi havanın nasıl olacağını merak ediyor. Peki, bugün yağış var mı? Sağanak uyarısı hangi iller için 10 Haziran:
Bugün hava nasıl olacak? 10 Haziran Cuma hava durumu:
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Kütahya, Isparta, Burdur, Samsun ve Malatya çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra Edirne, Kırklareli, Karabük, Kastamonu, Çankırı, Çorum çevreleri ile Bolu'nun doğusunun kısa süreli ve yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
MARMARA
Parçalı yer yer çok bulutlu, doğusu ile Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve Çanakkale çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra Edirne ve Kırklareli çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
BURSA 19°C, 32°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EDİRNE 18°C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
İSTANBUL 20°C, 31°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KOCAELİ 20°C, 31°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve az bulutlu, bölgenin iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kütahya çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DENİZLİ 18°C, 33°C
Parçalı bulutlu
İZMİR 21°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
KÜTAHYA 14°C, 27°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MANİSA 21°C, 32°C
Parçalı bulutlu
AKDENİZ
Parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri ile öğle saatlerinden sonra Isparta ve Burdur çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 22°C, 31°C
Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğusu yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA 21°C, 26°C
Az bulutlu, yarın zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu
HATAY 18°C, 28°C
Parçalı bulutlu
MERSİN 23°C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğusunun yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra Çankırı çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
ANKARA 16°C, 30°C
Parçalı yer yer çok bulutlu yarın il geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR 16°C, 30°C
Parçalı yer yer çok bulutlu öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KONYA 16°C, 29°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
YOZGAT 14°C, 25°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yarın öğle saatlerinden sonra Karabük, Kastamonu çevreleri ile Bolu'nun doğusunda yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
BOLU 13°C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra doğusunda yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
DÜZCE 19°C, 31°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KASTAMONU 11°C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
SİNOP 20°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Amasya çevreleri ile yarın bölgenin iç kesimleri ve Samsun çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra Çorum çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
AMASYA 15°C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜMÜŞHANE 11°C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN 16°C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON 19°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 8°C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS 7°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA 15°C, 32°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
VAN 11°C, 25°C
Parçalı bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 19°C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP 17°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
SİİRT 20°C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA 22°C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu