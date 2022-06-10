Yeni günle birlikte pek çok kişi havanın nasıl olacağını merak ediyor. Peki, bugün yağış var mı? Sağanak uyarısı hangi iller için 10 Haziran:

Bugün hava nasıl olacak? 10 Haziran Cuma hava durumu:

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Kütahya, Isparta, Burdur, Samsun ve Malatya çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra Edirne, Kırklareli, Karabük, Kastamonu, Çankırı, Çorum çevreleri ile Bolu'nun doğusunun kısa süreli ve yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

MARMARA

Parçalı yer yer çok bulutlu, doğusu ile Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve Çanakkale çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra Edirne ve Kırklareli çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

BURSA 19°C, 32°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EDİRNE 18°C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

İSTANBUL 20°C, 31°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ 20°C, 31°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve az bulutlu, bölgenin iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kütahya çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DENİZLİ 18°C, 33°C

Parçalı bulutlu

İZMİR 21°C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

KÜTAHYA 14°C, 27°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA 21°C, 32°C

Parçalı bulutlu

AKDENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri ile öğle saatlerinden sonra Isparta ve Burdur çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 22°C, 31°C

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğusu yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 21°C, 26°C

Az bulutlu, yarın zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu

HATAY 18°C, 28°C

Parçalı bulutlu

MERSİN 23°C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğusunun yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra Çankırı çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

ANKARA 16°C, 30°C

Parçalı yer yer çok bulutlu yarın il geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 16°C, 30°C

Parçalı yer yer çok bulutlu öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA 16°C, 29°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

YOZGAT 14°C, 25°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yarın öğle saatlerinden sonra Karabük, Kastamonu çevreleri ile Bolu'nun doğusunda yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU 13°C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra doğusunda yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

DÜZCE 19°C, 31°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU 11°C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

SİNOP 20°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Amasya çevreleri ile yarın bölgenin iç kesimleri ve Samsun çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra Çorum çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

AMASYA 15°C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜMÜŞHANE 11°C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 16°C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON 19°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 8°C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS 7°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 15°C, 32°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN 11°C, 25°C

Parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 19°C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP 17°C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT 20°C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA 22°C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu