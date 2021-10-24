Bugün hangi maçlar var? Süper Lig pazar günü maçları
Süper Lig günün maçları | Süper Lig’de 10.hafta tüm hızıyla devam ediyor. Futbolseverler pazar günü oynanacak mücadeleleri araştırmaya başladı. Peki, bugün hangi maçlar var? Süper Lig günün programı
Süper Lig’de 10.haft devam ediyor. Futbolseverler günün maçlarını araştırmaya başladı. Peki, bugün ligde hangi maçlar var?
Bugün hangi maçlar var? Süper Lig pazar günü maçları
22 Ekim Cuma:
Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Altay: 2-1
23 Ekim Cumartesi:
Çaykur Rizespor-Kasımpaşa: 2-1
Gaziantep FK-GZT Giresunspor: 1-1
İttifak Holding Konyaspor-Yukatel Kayserispor: 2-0
Göztepe-Trabzonspor: 0-1
24 Ekim Pazar:
13.30 Vavacars Fatih Karagümrük-Atakaş Hatayspor
16.00 Fraport TAV Antalyaspor-Medipol Başakşehir
16.00 Demir Grup Sivasspor-Adana Demirspor
19.00 Fenerbahçe-Aytemiz Alanyaspor
25 Ekim Pazartesi:
20.00 Beşiktaş-Galatasaray