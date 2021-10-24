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Spor Bugün hangi maçlar var? Süper Lig pazar günü maçları
Spor

Bugün hangi maçlar var? Süper Lig pazar günü maçları

Süper Lig günün maçları | Süper Lig’de 10.hafta tüm hızıyla devam ediyor. Futbolseverler pazar günü oynanacak mücadeleleri araştırmaya başladı. Peki, bugün hangi maçlar var? Süper Lig günün programı

Yeniakit Publisher
2021-10-24 09:34:00 -
Bugün hangi maçlar var? Süper Lig pazar günü maçları

Süper Lig’de 10.haft devam ediyor. Futbolseverler günün maçlarını araştırmaya başladı. Peki, bugün ligde hangi maçlar var?

Bugün hangi maçlar var? Süper Lig pazar günü maçları

22 Ekim Cuma:

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Altay: 2-1

23 Ekim Cumartesi:

Çaykur Rizespor-Kasımpaşa: 2-1

Gaziantep FK-GZT Giresunspor: 1-1

İttifak Holding Konyaspor-Yukatel Kayserispor: 2-0

Göztepe-Trabzonspor: 0-1

24 Ekim Pazar:

13.30 Vavacars Fatih Karagümrük-Atakaş Hatayspor

16.00 Fraport TAV Antalyaspor-Medipol Başakşehir

16.00 Demir Grup Sivasspor-Adana Demirspor

19.00 Fenerbahçe-Aytemiz Alanyaspor 

25 Ekim Pazartesi:

20.00 Beşiktaş-Galatasaray

 

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